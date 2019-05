Autore:

Giulia Fermani

IL SUONO DELLE ELETTRICHE Se da un lato la ridotta rumorosità dei veicoli elettrici rappresenta un plus per chi le guida, lo stesso aspetto può causare problemi di sicurezza a chi non può contare su altri sensi oltre all'udito per accorgersi del loro arrivo. Per questo motivo Jaguar ha messo a punto, avvalendosi dell'aiuto di alcuni individui ipovedenti, un sistema di allarme acustico per veicoli elettrici. Auto scelta per mettere alla prova il nuovo dispositivo di sicurezza è il Suv a emissioni zero Jaguar I-Pace.

LA LEGGE I primi a stabilire l'obbligo, entro il 2019, per le auto elettriche o ibride di emettere qualche tipo di rumore tra 1 e 30 km/h sono stati gli americani. La NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), la motorizzazione USA, aveva infatti stabilito già un anno fa che gli incidenti tra auto elettriche e pedoni fossero più alti del 19% rispetto a quelli con le più rumorose auto tradizionali. Dopodiché l'obbligo è passato nel vecchio continente: tutti i nuovi veicoli elettrici a partire da luglio 2019 dovranno emettere un suono che superi il minimo di 56 dB, a velocità fino a 20 km/h.

IL VIDEO DIMOSTRATIVO Montato sulla Jaguar I-Pace, SUV da 400 cavalli, 696 Nm di coppia e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,8 secondi grazie alla trazione integrale, il sistema acustico è udibile a 360 gradi intorno all'auto e proviene da un altoparlante situato dietro la griglia frontale. Il sistema di sicurezza messo a punto da Jaguar è stato testato dai volontari di un ente a sostegno dei non vedenti del Regno Unito. Nel video che pubblichiamo è possibile avere un assaggio del suono che produrrà e del suo funzionamento.

COME L'AUTO DI IRON MAN Piccola curiosità. Nell'ultimo capitolo della saga degli Avengers, Avengers: Endgame, Tony Stark, il "genio, miliardario, playboy, filantropo" (cit.) che veste i panni di Ironman nel mondo Marvel, è alla guida di Audi e-tron GT: la rivale di Tesla e Model S e Porsche Taycan presentata all'ultimo Salone di Ginevra. Pur essendo un'auto elettrica, nel film hanno deciso di aggiungere gli effetti audio per riprodurre il suono prodotto da un'auto con motore a combustibile.