Auto e Moto d'Epoca 2024: tutto pronto a BolognaFiere per il celebre evento a ruote classiche

Si scaldano i motori a Bologna in vista della 41esima edizione di Auto e Moto d'Epoca (24-27 ottobre), celebre salone internazionale dedicato alle due e alle quattro ruote classiche. Dove sono già attesi i marchi importanti del panorama auto e i grandi marchi della Motor Valley, oltre all’ASI Village e all’ACI Experience e alle 7.000 auto e moto del più grande mercato del Classic d’Europa. Ma andiamo con ordine.

MOSTRA FIAT Si parte con l’anteprima della grande mostra autunnale del Mauto “125 volte FIAT”, dedicata ai 125 anni della casa automobilistica torinese, che prevede l'esposizione di una selezione di vetture FIAT rappresentative della storia del celebre marchio, come la la Fiat 3 ½ HP del 1899, la FIAT 12/16hp del 1902, l’avveniristica FIAT Turbina del 1954 e altre utilitarie che hanno segnato la storia del Marchio.

Auto e Moto d'Epoca: una vista dell'area espositiva con centinaia di modelli

PERCORSO AUTO Come anticipato, per l'area, si prevedono oltre 7.000 vetture, sei padiglioni, quattro aree esterne e 125.000 mq espositivi. In vendita ci sarà un’ampia gamma di auto storiche, dagli esemplari rari come il prototipo della Lancia Aurelia B20 realizzato da Ghia e appartenuto al Conte Aymo Maggi, fino a modelli dal grande valore simbolico, come l'ultima Fiat 500 mai prodotta, passando per quasi tutti i modelli, marchi ed epoche. Tra gli altri highlight: la Copersucar Fittipaldi F6 di Formula 1, la Ferrari 365 GTB/4 Daytona, e molti altri modelli tra cui la famosa Ferrari Testarossa nera appartenuta a Diego Armando Maradona.

Auto e Moto d'Epoca: uno stand dedicato alle moto di Aprilia

DUE RUOTE Per quanto riguarda le due ruote, l'area si estende su 15.000 mq e rappresenta un vero salone dedicato agli esemplari storici e ai nuovi modelli. Tra le anteprime, una rarità portata dall’austriaco TOP Mountain Motorcycle Museum: la Ducati 500 GP guidata da Phil Read nel 1971. Attesa anche un’esposizione di moto inglesi rare, come le esclusive Hesketh, le leggendarie Vincent Motorcycles e le storiche Brough Superior. Non mancheranno pezzi rari di grande rilevanza storica provenienti da raccolte importanti come la Collezione Malanca e altre.

LE CLASSICHE Per il percorso ''Mondo delle Classiche'', il Registro Internazionale Touring Superleggera omaggerà la leggendaria O.S.C.A., con modelli rari come l'OSCA 1600 e lo Spider 1050 del 1964. FIVA debutterà con uno stand, e diversi club esporranno vetture d'epoca significative. Non potrà mancare, come anticipato, tutta la Motor Valley, un distretto unico al mondo con marchi leggendari come Lamborghini, Dallara, Ducati, Pagani, insieme ai musei Ferrari e Lamborghini. Tra le grandi case automobilistiche, parteciperanno Alpine, Mercedes, Toyota e Volkswagen, quest’ultima celebrando il 50º anniversario della Golf.

Auto e Moto d'Epoca: modelli di grande importanza a livello storico

OMAGGIO ALLA DOLCE VITA ACI, dal canto suo, proporrà il tema “Le auto della dolce vita: viaggio tra Glamour e Memorie”, offrendo un’esperienza immersiva grazie alla realtà virtuale e alla tecnologia Vision Pro di Apple. Saranno esposte auto iconiche come la Triumph TR3A, la Giulietta Spider e la Cadillac convertibile. Il grande spazio dell'ASI Village sarà dedicato al tema ''Classiche in viaggio per il piacere del turismo lento'', mentre il Percorso Ricambi vedrà la partecipazione di oltre 600 ricambisti specializzati. Appuntamento, quindi, a fine ottobre per un evento imperdibile, aperto a tutti gli appassionati.

Pubblicato da Francesco Irace, 15/10/2024