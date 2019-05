Autore:

Federico Sardo

LA NUOVA CABINA AMAC Aerospace e Pininfarina presentano a EBACE, la convention europea dedicata all'aviazione privata che si tiene a Ginevra dal 21 al 23 maggio, un nuovo tipo di cabina per l’Airbus A350-900, con l’idea di innovare l’esperienza di bordo all’insegna della comodità. Che si tratti di rilassarsi, lavorare, cenare o tenere riunioni, il concept è quello di uno spazio multifunzionale in grado di fare dimenticare ai passeggeri di essere a bordo di un jet, che siano seduti su un divano a bere un drink o intenti a cenare guardando un film sul maxischermo.

LE DUE AZIENDE L’esperienza in fatto di design di Pininfarina spazia dalla nautica all’arredamento di interni. AMAC Aerospace è leader nel settore della progettazione, produzione e installazione delle cabine più sofisticate al mondo per l’aviazione vip. Il frutto della loro collaborazione è una lounge composta da un unico spazio aperto che dà vita a diversi ambienti. Si comincia con un’area accoglienza dotata di bar, per passare poi all’area relax con maxi schermo e a un salone che può essere utilizzato sia come sala da pranzo che come sala riunioni.

LA DICHIARAZIONE Paolo Pininfarina, presidente del gruppo, ha dichiarato: “La nostra visione a 360 gradi degli spazi abitativi, grazie alla nostra esperienza in diversi settori, dall’architettura alla nautica e all’aviazione, ci ha permesso di ideare un concept innovativo in grado di consentire a chi viaggia di godersi il tempo in cabina come se si trovasse nel suo salotto o nel suo ufficio. Inoltre, la partnership con AMAC Aerospace, uno dei completion centers più qualificati, ci dà la garanzia di trasformare questo concetto innovativo in realtà”.