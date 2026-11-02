Karma Eximius 1, nasce una supercar unica con motore V8 ibrido da 1.200 CV

Karma Automotive ha realizzato qualcosa di davvero speciale. L'azienda americana ha infatti annunciato un nuovo programma di veicoli su misura ultra-esclusivi, che consentirà a nove clienti di creare un numero uguale di esemplari unici con modifiche stilistiche e meccaniche davvero esclusive. Il primo esemplare unico a essere stato svelato è un modello pensato per la pista, denominato Eximius 1 che si caratterizza per un'aerodinamica aggressiva e un propulsore ibrido V8.

Deriva dalla Gyesera

La base di partenza è la nuova Gyesera, vettura che è andata a raccogliere l'eredità della Revero. Le linee generali Eximius 1 riprendono quelle della Gyesera ma la nuova ed esclusiva sportiva può contare su di un inedito body kit aerodinamico che permette di renderà anche molto più aggressiva. Body kit che comprende nuovi paraurti anteriori e posteriori con prese d'aria, affiancati da luci diurne a LED diagonali. A questi si aggiungono un cofano con sfoghi dell'aria, estensioni dei parafanghi in fibra di carbonio, minigonne laterali più larghe con alette aerodinamiche, un diffusore molto elaborato e uno spoiler posteriore fisso.

Karma Eximius 1

La carrozzeria è verniciata nel colore Blu Borealis con grafiche bianche e dettagli in fibra di carbonio. Salendo a bordo, troviamo quattro sedili Recaro, rivestimenti in Alcantara verniciati nei colori Borealis Blue e Moondust, oltre a molti dettagli in fibra di carbonio. È presente anche un interruttore di emergenza ispirato al mondo delle corse automobilistiche sulla console centrale e un casco da corsa in carbonio personalizzato montato tra i sedili posteriori.

Motore V8 ibrido

Il cuore pulsante della Eximius 1 è un powertrain ibrido Plug-in incentrato su un motore V8 da 6,2 litri abbinato ad un sistema ibrido. Secondo Karma, il propulsore ha una potenza combinata di circa 1.200 CV, di cui 550 CV provenienti dal motore a combustione interna e 650 CV dai motori elettrici. Tutta questa potenza consente alla sportiva di accelerare da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) in 2,7 secondi, prima di raggiungere una velocità massima di oltre 322 km/h.

Karma Eximius 1

Ovviamente Karma ha lavorato anche sul setup di telaio e assetto. La scheda tecnica parla di sospensioni semiattive Öhlins, carreggiate più larghe e freni carboceramici con dischi freno forati in due pezzi dietro i cerchi in magnesio da 21 pollici. Questo esemplare unico sarà consegnato al suo proprietario nel corso del 2027. Il prezzo non è stato comunicato ma vista l'esclusività della vettura, sicuramente sarà alla portata di pochi collezionisti.