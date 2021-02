AMBIZIOSA Un nome esotico, un'auto che arriva da lontano. Ma che presto sarà in vendita in forma ufficiale pure in Italia. Capitali cinesi (Wanxiang Group), fascino USA: dalla California ecco nuova Karma GS-6, la Gran turismo ibrida tramite la quale il brand fondato da Henrik Fisker punta non solo a conquistare quote di mercato in patria, ma anche ad insidiare i mostri sacri di categoria europei sul loro territorio. Già in vendita in Nord America a un prezzo di 83.900 dollari, Karma GS-6 debutterà successivamente pure nel nostro Paese, con buone probabilità entro fine 2021.

KARMA POSITIVO Pur distinguendosi per numerosi dettagli, il modello conserva l'elegante design della Revero GT, auto rispetto alla quale costa anche di meno. Disponibile in tre diversi allestimenti (Standard, Luxury e Sport), anche al proprio interno Karma GS-6 mantiene un feeling familiare: quadro strumenti digitale, sistema di infotainment da 10,2 pollici con compatibilità Android Auto e Apple CarPlay, sedili riscaldati e ventilati, un sistema audio a otto altoparlanti e aggiornamenti over-the-air. Oltre alle finiture in fibra di carbonio e cinque diversi colori per le pellerie, l'abitacolo può essere dotato di opzioni uniche come il legno recuperato dagli incendi della California. Fronte sicurezza: otto airbag e un assortimento di sistemi di assistenza alla guida tra cui Lane Keep Support e Adaptive Cruise Control con Stop & Go, frenata di emergenza automatica, monitoraggio angoli ciechi, avviso di traffico trasversale posteriore e sistema di telecamere surround.

SEMI-ELECTRIC... Karma GS-6 resta dunque fedele al principio della propulsione elettrica con ''range extender''. Ovvero: un pacco batteria agli ioni di litio da 28 kWh alimenta due motori elettrici montati sul retro che producono una potenza combinata fino a 536 CV e una coppia di 746 Nm. La batteria stessa fornisce 129 km di autonomia in modalità esclusivamente elettrica, ma la percorrenza viene aumentata da un motore a tre cilindri turbo benzina da 1,5 litri che funge da generatore. La batteria può essere ricaricata in circa quattro ore con un cavo standard, mentre un caricabatterie rapido in CC da 45 kW di potenza può fornire una carica del 90% in 34 minuti.

...E FULL ELECTRIC Per ottenere il massimo dalla catena cinematica, la GS-6 ha tre diverse modalità di guida. La modalità Stealth utilizza esclusivamente la batteria, mentre la modalità Sustain consente al motore a benzina di funzionare per ricaricare la batteria. La modalità Sport, invece, utilizza l'energia sia dal motore che dalla batteria per raggiungere le prestazioni massime. A proposito, la modalità Sport abbassa il tempo di 0-60 mph (96 km/h) a circa 3,8 secondi. Elettrica ad autonomia estesa, ma non solo: GS-6 sarà seguita dall'alternativa GSe-6 completamente elettrica entro la fine del 2021, prezzi da 79.900 euro e autonomia fino a oltre 480 km.