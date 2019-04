Autore:

Andrea Brambilla

SPORTIVO PER L'ITALIA Si chiama Adreno H/P Sport AD-R8 il pneumatico sportivo dedicato ai SUV di CTS Tyres. L'azienda nata a Taiwan e distribuita in 170 paesi amplia la propria gamma con l’introduzione di nuove misure. Una scelta dettata dall'intenzione di entrare prepotentemente nel mercato europeo e italiano per quello che è un segmento in continua espansione: quello dei SUV. Si tratta di una gomma dall'indole sportiva progettata per essere oltre che prestazionale anche sicura in tutte le situazioni di guida.

BATTISTARDA E MESCOLA AD OK La nuova superficie del battistrada, oggi più rigido, presenta 3 canali + 1 longitudinali che garantiscono un buon drenaggio d’acqua riducendo al minimo il rischio di acquaplaning. Questa soluzione aiuta anche a diminuire gli spazi di frenata in condizioni di scarsa aderenza e di asfalto bagnato. Le scanalature trasversali, oltre a quelle presenti sulla spalla, sono state studiate per aumentarne la silenziosità e migliorare il comfort generale del pneumatico in fase di rotolamento. Il risultato è una bassa rumorosità apprezzabile nel corso di lunghi viaggi.

MISURE PER TUTTI La sfida per per gli ingegneri è stata quella di creare una mescola con un battistrada in grado di performare in qualsiasi condizione d’utilizzo. L’obbiettivo è quello di trovare il perfetto equilibrio tra un’adeguata durata chilometrica del pneumatico e la giusta maneggevolezza in ogni situazione. Per tutte queste ragioni è stata anche utilizzata una mescola in silice di ultima generazione per non lasciare nulla al caso. A listino a disposizione degli automobilisti ci sono misure che vanno dai 16 ai 20 pollici con codici di velocità fino ai 270 orari.