Calze da neve auto, il 15 novembre si avvicina: due soluzioni in offerta per prepararsi all'obbligo

Le calze da neve sono una soluzione pratica per affrontare neve e ghiaccio. Due modelli da valutare prima dell’inverno.

In qualità di Affiliato Amazon riceviamo un guadagno dagli acquisti idonei tramite i link presenti in questa pagina.

Con l’arrivo di novembre torna un appuntamento importante per gli automobilisti. Dal 15 novembre, sulle strade interessate dalle apposite ordinanze, diventa obbligatorio circolare con pneumatici invernali oppure avere a bordo dispositivi antisdrucciolevoli conformi. Chi utilizza le gomme estive tutto l’anno deve quindi organizzarsi per tempo, soprattutto se percorre strade di montagna, tratti extraurbani o zone dove neve e ghiaccio possono rendere difficoltosa la circolazione. Tra le soluzioni disponibili ci sono le calze da neve per auto, dispositivi in tessuto progettati per migliorare l’aderenza degli pneumatici sulle superfici innevate. Rispetto alle tradizionali catene metalliche sono leggere, occupano poco spazio nel bagagliaio e possono essere montate senza attrezzi. Per chi vuole prepararsi alla stagione fredda, ci sono diversi modelli in offerta cui fare riferimento.

Perché scegliere le calze da neve per affrontare l’inverno

Le calze da neve sono particolarmente interessanti per chi vive in città o in zone dove le nevicate sono occasionali, ma vuole avere a disposizione un dispositivo da utilizzare quando le condizioni della strada lo richiedono. Il loro principale vantaggio è la semplicità di utilizzo. Si applicano direttamente alle ruote motrici, seguendo le istruzioni del produttore, senza dover maneggiare catene e sistemi di tensionamento. Una caratteristica che può fare la differenza quando ci si trova a montarle al freddo, magari durante una nevicata. Il tessuto aderisce alla superficie dello pneumatico e contribuisce a migliorare la trazione sulla neve. Durante la marcia, inoltre, le calze risultano generalmente più silenziose delle catene tradizionali e producono meno vibrazioni. Sono anche facili da riporre e possono essere conservate nella loro confezione senza occupare molto spazio.

Le calze da neve Sparco, pratiche e facili da montare

Le calze da neve Sparco sono pensate per chi cerca un accessorio semplice da utilizzare nelle situazioni invernali più comuni. Il set comprende due calze in tessuto tecnico, progettate per migliorare la trazione sulle superfici innevate e ridurre le vibrazioni durante la marcia. Il montaggio non richiede attrezzi particolari e può essere effettuato seguendo le indicazioni fornite con il prodotto. Un vantaggio è la possibilità di scegliere tra diverse taglie, in modo da individuare quella adatta alle dimensioni degli pneumatici della propria automobile.

Prezzo: 33,99€ (-15%)

Le calze da neve AUTIX per chi cerca una soluzione omologata

Un’altra possibilità è rappresentata dalle calze da neve AUTIX. Anche in questo caso si tratta di accessori in tessuto da applicare agli pneumatici quando la strada è coperta da neve. Il montaggio è pensato per essere rapido e non richiede attrezzature particolari, rendendole pratiche anche per chi non ha esperienza con i tradizionali dispositivi antisdrucciolevoli.

Prezzo: 32,99€ (-18%)

Meglio prepararsi prima che arrivi la prima nevicata

Aspettare la prima nevicata per acquistare un dispositivo antisdrucciolevole significa rischiare di trovarsi impreparati proprio quando serve. Avere già nel bagagliaio un paio di calze da neve compatibili con la propria auto permette invece di affrontare con maggiore tranquillità gli spostamenti durante i mesi freddi. Che si scelgano le Sparco oppure le AUTIX, conviene controllare in anticipo le misure degli pneumatici, verificare la conformità del prodotto e leggere le istruzioni di montaggio. Una prova a veicolo fermo, prima di trovarsi nella neve, può aiutare a prendere confidenza con il dispositivo. Le calze da neve non eliminano i rischi della guida invernale e richiedono comunque velocità moderate e maggiore attenzione. Possono però essere un accessorio utile da tenere sempre a bordo, soprattutto quando neve e ghiaccio sono eventi occasionali e si vuole avere una soluzione pronta all’uso.

Tags