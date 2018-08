Autore:

Giulia Fermani

UNA NOVITA' A BASILEA Il palcoscenico di Basilea della prossima settimana potrebbe essere l'occasione per Elon Musk di presentare un nuovo modello di Tesla. L'immagine inviata in anteprima ai proprietari di un'auto di Palo Alto mostra il profilo laterale della vettura, che non sembra accomunabile ad alcuna berlina o SUV cgià vista nei listini del marchio. A questo punto il tanto atteso Roadster sembrerebbe essere il candidato più probabile per lo show off alla kermesse svizzera.

COSA SI SA Secondo alcune indiscrezioni, dunque, Tesla mostrerà il nuovo modello la prossima settimana all'evento automobilistico svizzero. Pare, però, che l’attuale fiore all’occhiello della gamma, Tesla Model X, sia al sicuro sul suo piedistallo. Tesla ha fatto intendere chiaramenti che non prevede il lancio di ulteriori modelli di lusso nel prossimo futuro, il che significa che la possibilità che l'auto di Basilea sia una ammiraglia limo-style è davvero molto remota. Se, come si pensa, sul palco salirà la famosa Roadster, lo styling completo non è un segreto: già rivelato l'anno scorso, la versione di produzione dovrebbe rimanere fedele al look del prototipo. Lato tecnico, come il resto della gamma di Tesla, la Roadster sarà equipaggiata con la più recente tecnologia di guida autonoma del marchio. Staremo a vedere.