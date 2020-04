LA CONFERMA SU FACEBOOK Era iniziato come sondaggio in chiave social e ora sulla pagina Facebook della Scuderia Cameron Glickenhaus arriva la conferma: la Dune Buggy da corsa di cui vi abbiamo raccontato il mese scorso arriverà davvero sul mercato, sotto forma di auto in scatola di montaggio (kit car, se preferite).

LA SCHEDA TECNICA Presto disponibile sullo store online della Scuderia Cameron Glickenhaus, la SCG 004/Mini Boot sarà una sorta di versione ridotta della SCG 008 ''Paris to Dakar''. Non sarà, però, venduta completa di tutto: il motore non è compreso nel kit, che da parte sua è predisposto per accogliere unità Ford Ecotec da 2,2 litri e una trasmissione Sadev. Di serie la trazione sarà posteriore, ma il 4x4 potrebbe essere offerto in opzione.

CONFORME AI REQUISITI Il kit, in regola con le normative del Ministero dei Trasporti americano, permetterà di costruirsi in garage un'auto in linea con i regolamenti del Dakar Rally e della Baja 1000, così come di molti altri eventi agonistici. Il prezzo non è ancora stato comunicato e per ora non si parla di un eventuale allestimento da pista, di cui si era fatto menzione in origine. Magari è solo questione di tempo...