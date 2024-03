Citroën rilancia sull'elettrificazione: ecco C4 e C4 X mild-hybrid 48V

Citroën introduce nella gamma la versione mild-hybrid 48V da 136 CV per i modelli C4 e C4 X, che si va ad aggiungere alle motorizzazioni benzina e diesel, per rinforzare la sua presenza nel segmento C, coniugando i vantaggi delle soluzioni a benzina e dell’energia elettrica. Lo schema ibrido leggero assicura la ricarica della piccola batteria durante alcune fasi della guida, come in frenata e durante i rallentamenti. Il sistema elettrico affianca il motore a benzina tre cilindri da 136 CV di potenza sviluppato proprio per adattarsi al concept elettrificato (il 40% dei componenti è di nuova progettazione). Inoltre, è presente un cambio a doppia frizione ë-DCS6, che incorpora un motore elettrico da 21 kW (28 CV).

Nuove Citroen C4 e C4 X MHEV: al debutto il motore mild-hybrid da 136 CVUNA GUIDA ECOLOGICA E SEMPLIFICATA Caratterizzata da un utilizzo semplice e intuitivo e, ovviamente, senza necessità di ricarica alla spina, la versione Hybrid 136 offre un ottimo livello di comfort e versatilità anche grazie alle ormai note sospensioni Citroën Advanced Comfort e ai sedili a imbottitura differenziata Advanced Comfort. Il tutto, riducendo le emissioni e i consumi di quasi il 20% rispetto a una versione a benzina equivalente. Secondo quanto dichiara Citroën, l’auto è in grado di effettuare fino al 50% degli spostamenti urbani in modalità elettrica, senza emissioni, e presenta tanti vantaggi di questo tipo di guida.

Nuove Citroen C4 e C4 X MHEV: prezzi di poco superiori a 30mila e 32mila euroPIACERE DI GUIDA A PREZZO ACCESSIBILE Tra questi spiccano la facilità d'uso e la possibilità di circolare nelle zone a basse emissioni, oltre che la riduzione delle imposte applicate sui modelli a benzina in alcuni Paesi. Con questa variante mild-hybrid, C4 e C4 X offrono una sintesi molto efficiente fra comfort e piacere di stare al volante, che privilegia un’esperienza alla portata di tutti. Lato prezzi, la versione Hybrid 136 è disponibile a partire da 30.550 euro per C4 e da 32.050 euro per C4 X.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/03/2024