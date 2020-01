ADDIO FRANCOFORTE Quando si pensa al Salone dell’Auto in Europa il primo pensiero corre a Francoforte, che è la città tedesca in cui - più o meno da settant’anni - si tiene una delle più importanti fiere dedicata alle quattro ruote. Formalmente chiamata Internationale Automobil-Ausstellung, dal 1998 la fiera si tiene ogni due anni, per l’esattezza in quelli dispari, in alternanza con il Salone di Parigi, che si svolge invece in quelli pari.

THE SHOW MUST GO ON Dall’anno prossimo il salone internazione dell’auto tedesco non si terrà più a Francoforte: continuerà a essere ospitato in Germania, ma da un’altra parte. Diverse città hanno presentato idee e progetti su come vorrebbero organizzare il “loro” salone, e tra queste Berlino, Amburgo, Monaco, Colonia, Hannover e Stoccarda. Verband der Automobilindustrie (VDA), la società organizzatrice, prenderà una decisione nel giro di qualche settimana.

I MOTIVI DI QUESTA SCELTA Che tutto il concetto di salone dell’auto sia in crisi non è certo notizia di oggi, e solo una settimana fa vi abbiamo fatto un primo elenco degli assenti alla kermesse di Ginevra del prossimo marzo. Del resto, i numeri non mentono: a Francoforte ci sono stati 931.000 visitatori nel 2015, 810.000 nel 2017 e solo 550.000 lo scorso anno. Le fiere internazionali costano un sacco di soldi e tempo, e sempre più case preferiscono investire quelle risorse in altre attività promozionali o di marketing, in iniziative locali meno onerose, o semplicemente risparmiare in un periodo non particolarmente florido per il mercato.

CAMBIARE NON NUOCE VDA ha deciso quindi di provare a cambiare città nel tentativo di catturare nuovamente l’attenzione di pubblico ed espositori. Non è stata una decisione presa a cuor leggero, ha commentato un suo portavoce: “per quasi settant’anni Francoforte è stata la città dell’IAA, e a livello internazionale la fiera è conosciuta come il Salone di Francoforte” (espressione che usiamo anche noi a Motorbox). Ancora qualche settimana, e sapremo dove si terrà il Salone dell’Auto nel 2021.