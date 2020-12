CIFRE IN CALO Complici i sempre più efficaci e diffusi sistemi di controllo elettronico, il numero di veicoli non assicurati in Italia è sceso da 3,9 milioni nel 2014 a 2,6 milioni nel 2019, con un calo di quasi il 50%. Un dato rilevante, anche se le cifre rimangono alte. Di pari passo è calata anche la percentuale dei veicoli non assicurati rispetto al totale del parco circolante totale, che è scesa dall’8,7% del 2014 al 5,9% del 2019. È quanto emerge dalla ricerca svolta da Segugio.it, uno dei principali portali di comparazione assicurativa in Italia, che ha pubblicato oggi i risultati del suo studio.

DIVERSO DA REGIONE A REGIONE Il numero di veicoli non assicurati cambia da regione a regione, come mostra la tabella qui sotto (dati Ania, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), con picchi di oltre il 10% di veicoli non assicurati in Campania e Calabria (ma si rilevano percentuali elevate anche in Sicilia - 9,7% - e Lazio - 8,5%). Le regioni più virtuose sono il Trentino Alto Adige (2,3%), il Friuli Venezia Giulia (2,8%) e il Veneto (2,9%).

Regione Veicoli non assicurati (stima) Percentuale Emilia Romagna 134.000 3,70% Friuli Venezia Giulia 29.000 2,80% Liguria 45.000 3,70% Lombardia 330.000 4,40% Piemonte 156.000 4,40% Trentino Alto Adige 22.000 2,30% Valle D'Aosta 8.000 6,10% Veneto 117.000 2,90% Lazio 353.000 8,50% Marche 48.000 3,80% Toscana 121.000 4,00% Umbria 34.000 4,30% Abruzzo 58.000 5,50% Basilicata 27.000 6,30% Calabria 133.000 10,30% Campania 417.000 12,40% Molise 16.000 6,00% Puglia 186.000 6,90% Sardegna 77.000 6,50% Sicilia 333.000 9,70% Totale Italia 2.644.000 5,90%

I COSTI Quanto pesa, concretamente, l’evasione assicurativa RC Auto/Moto sulla collettività? Nell’immagine qui sotto è stato moltiplicato il costo del premio medio lordo per ogni regione con il numero di premi evasi. Il risultato è impressionante, e porta - a livello nazionale - alla cifra di quasi 1,3 miliardi di euro persi ogni anno. A cui si aggiungono poi gli altri costi indiretti, primi tra tutti quelli sostenuti dalle compagnie per risarcire le vittime di incidenti provocati da auto non assicurate. Spese che, inevitabilmente, ricadono su chi paga. Al solito.