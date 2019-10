Autore:

Giulia Fermani

TEST DRIVE FIRMATO AMAZON Serie speciale, test drive speciale. Verrà presentata domani a Milano - e noi saremo lì a provarla per voi - la Renault Kadjar Black Edition. Equipaggiata con il Diesel 1.7 dCi da 150 CV e la trazione 4x4, arriverà sul mercato il 19 ottobre con prezzi a partire da 30.400 euro. In collaborazione con Amazon, per il test drive Renault ha pensato a una vera e propria esperienza off road... con premio finale: una smart TV da 49 pollici. Ecco come partecipare.

IL CONCORSO A partire dal 17 ottobre sarà attiva una piattaforma dove ognuno dovrà inserire i propri dati per provare a partecipare all'estrazione di un test drive della nuova Renault Kadjar Black Edition. Perché dovreste farlo? Tra tutti i partecipanti, verranno estratti a sorte dieci fortunati che vinceranno un week-end per due persone, con cena e pernottamento, per provare l'auto nel suo habitat naturale: il cucuzzolo di una montagna del Nord Italia. Una volta terminato il percorso off-road si arriverà a una grossa scatola di cartone. Quello è il Wild Store, il temporary store ideato in collaborazione con Amazon: al suo interno sarà possibile acquistare una Smart TV da 49 pollici del valore di 1000 euro, spendendo però solo 10 euro.