Autore:

Marco Rocca

UNA SPECIAL PER CAPTUR La fucina creativa di Lapo Elkann ha sfornato un nuovo progetto: si tratta della Renault Captur Tokyo Edition. Presentata da Garage Italia a Milano, la nuova extra-limited sarà la prima auto prenotabile attraverso Instagram e Facebook, si avete capito bene. Solo un attimo e vi spiego tutto.

TUTTE LE CITTA' Classe 2013, il Suv cittadino Renault Captur offriva già 20 combinazioni di tinte ispirate ciascuna a una città nel mondo: Berlino, Budapest, Chicago, Ibiza, Istanbul, Kyoto, Los Angeles, Marrakech, Messico, Milano, Monaco, Montecarlo, Napoli, New York, Parigi, Porto, Santiago, Sidney, Versailles, Zanzibar. Le avrò elencate tutte? Ora, grazie alla collaborazione con l’hub creativo Garage Italia arriva la Special dedicata alla città di Tokio.

SOLO CENTO Renault Captur Tokyo Edition, realizzata in soli 100 esemplari, è di un candiso Bianco Nacrè con tetto e retrovisori rossi con pattern “Kumo” - che riprende un motivo decorativo tipico della cultura giapponese, reinterpretandolo in chiave contemporanea - e interni con inserti in tessuto Jersey.

COSA C'E DI SERIE La dotazione è ricca: Easy Park Assist con sensori di parcheggio a 360° e sensore angolo morto, sistema R-Link Evolution compatibile con Android Auto per consentire all’utente di essere sempre connesso.

SI COMPRA SUI SOCIAL Dove acquistarla? Bè, qui viene il bello. Renault Captur Tokyo Edition sarà infatti la prima auto ad essere prenotabile attraverso le storie di Instagram e la chat di Facebook Messenger. Fino al 31 Ottobre la prenotazione potrà essere effettuata esclusivamente attraverso i canali digitali poi passerà ai canali tradizionali, pur restando in vendita sui social fino a metà novembre. Il prezzo? 26.550 euro.