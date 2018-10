Autore:

Marco Congiu

QUESTIONE DI FEELING Renault si sta muovendo nell'elettrico con sempre maggior convinzione. Dopo i diversi campionati del mondo vinti in Formula E, la competizione riservata a monoposto elettriche, la casa francese ha diverse novità in rampa di lancio, a giudicare dai concept presentati in occasione del Salone di Parigi. Su tutte spicca un nuovissimo SUV elettrico di segmento C più grande della ZOE – vanto di fabbrica per la mobilità alla spina – che proveràò a sfruttare il volano di un mercato in forte ascesa.

IPSE DIXIT Per voce di Gilles Normand, responsabile delle vendite elettriche di Renault, la casa della losanga si sta indirizzando verso lo sviluppo di un SUV elettrico. «La ZOE è un'auto di Segmento B. Al Salone di Parigi abbiamo presentato la K-ZE, un prototipo di segmento A. Adesso dobbiamo alzare l'asticella e realizzare un SUV elettrico di segmento C. Così avremo modelli per coprire i tre settori cardine del mercato europeo».

SCHEDA TECNICA Sotto la carrozzeria del nuovo SUV elettrico firmato Renault dovremmo trovare la piattaforma CMF-EV, struttura condivisa con Nissan e Mitsubishi. Il range dello sport utility si dovrebbe avvicinare ai 500 km reali, una cifra intressante, ma ovviamente non si conoscono ancora la capacità delle batterie né le prestazioni. Una data d'uscita plausibile dovrebbe essere a ridosso del 2020.