Autore:

Lorenzo Centenari

UN AUTOGRAFO! Se lo squadrone Peugeot frequenta settimana dopo settimana la zona Champions, il merito è da ripartire su qualsiasi membro del team. Ora tocca al Suv 2008, ricevere dal Leone un riconoscimento di metà percorso. 2008 Signature la serie speciale per celebrare il successo di un sport utility che con gli automobilisti italiani ha stretto un'amicizia indissolubile.

SMARTPHONE FRIENDLY Di 2008 di seconda generazione, l'allestimento Signature esalta ancor di più i punto di forza: cura del look e passione per la tecnologia. La nuova special edition adotta infatti di serie cerchi in lega da 16 pollici Hydre, vetri posteriori e lunotto oscurati, muscolosi passaruota di colore nero, infine lo specifico badge "Signature". In chiave tech, ecco i sensori di parcheggio posteriori e la perfetta integrazione dello smartphone grazie al Mirror Screen con "triple play" (Apple CarPlay, Android Auto e MirrorLink). Internamente, 2008 Signature si caratterizza anche per finiture specifiche con tessuto Tokyo/Dublin con cuciture a contrasto Blu Cardio.

DIESEL O BENZINA? Disponibile nelle motorizzazioni cuore di gamma, Peugeot 2008 Signature può essere abbinata al 3 cilindri turbo benzina 1.2 PureTech 82 S&S o al 4 cilindri diesel 1.5 BlueHDi 100 S&S. Ordini aperti, prezzi rispettivamente di 19.130 euro e 21.830 euro.