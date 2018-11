Autore:

Lorenzo Centenari

VIAGGIARE INFORMATI Per essere sempre i primi a sapere le cose, e in base alle notizie, adottare le contromisure più efficaci. Che possono consistere in una deviazione al proprio percorso, in una sosta alla stazione di servizio più economica, inoltre nella ricerca a colpo sicuro di una piazzola di sosta. Entrano a far parte dell'ecosistema tecnologico di Opel Insignia i nuovi programmi di infotainment Multimedia e Multimedia Navi Pro: interfaccia semplice semplice grazie al display ad alta risoluzione da 8 pollici a colori e all'head-up display (a richiesta), ma soprattutto una serie di funzioni in grado di fare la differenza.

CHI CERCA, TROVA Al debutto sull'intera gamma Insignia (Grand Sport, Sports Tourer e Country Tourer) e in futuro anche su altri modelli Opel, è in particolare la variante Multimedia Navi Pro a qualificare l'esperienza di navigazione. Connettendosi alla rete Internet dal proprio smartphone (associabile al sistema di bordo via Bluetooth, tramite presa Usb, inoltre sfruttando l'integrazione avanzata di Apple CarPlay o Android Auto), dallo schermo tattile è ora possibile attivare le funzioni di Live Traffic, prezzi dei carburanti in tempo reale, infine individuare aree di sosta libere nei pressi del veicolo o della destinazione impostata sul navigatore, con grafica in 3D e mappe di continuo aggiornate over-the-air.

INFOTAIMENT 2.0 Filosofia touch, ma anche comandi al volante e riconoscimento vocale: equipaggiata di Multimedia Navi Pro, Opel Insignia perfeziona sia il tatto, sia l'udito. Altri highlights: quando in modalità off-line, il sistema risponde comunque alle esigenze di base accedendo alle info sul traffico fornite sia dagli standard TPEG (Transport Protocol Experts Group) via DAB/DAB+, sia più comunemente - in assenza di segnale digitale - via TMC Transmissions (Traffic Message Channel). Due gli smartphone associabili in contemporanea al software di bordo. Dulcis in fundo, ricarica possibile anche in modalità wireless.