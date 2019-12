CRISI DI VALORI Anni di magra, per le carrozzerie che un tempo andavano per la maggiore. Anche perché alle familiari e alle berline a tre volumi, in realtà non c'era alcuna alternativa, almeno se chiedevi un'auto di alta gamma. Oggi il quadro è ben diverso: è l'era geologica dei Suv/crossover, e alle berlina/wagon restano le quote residuali. Sarà per questo che Opel Insignia medita di trasformarsi in sport utility? Certo, che è per questo.

RIVOLUZIONE Il target è il 2022: nemmeno il tempo di concludere il suo naturale ciclo di esistenza, che la terza generazione dell'ammiraglia Opel cambierà tutto ciò che può cambiare un'automobile. A cominciare, appunto, dalle proporzioni esterne. Stop a Insignia Grand Sport (sedan) e Insignia Sports Tourer (SW) in un sol colpo, spazio a Insignia "crossover edition". Un crossover nel più autentico senso del termine, cioè un incrocio tra un vero e proprio Suv e un Mpv. Presente Renault Espace? Ecco.

MANI IN ALTO La ricostruzione grafica del car designer Avarvarii offre un'interpretazione convincente di quel che vedremo tra tre anni al posto della cara, vecchia Insignia (nei render con marchio Vauxhall, ma il succo non cambia). Non necessariamente, la metamorfosi comporterà l'aggiunta di una fila di sedili: 5 o 7 posti, quel che è quasi certo è che la portabandiera Opel si allonterà da terra quel che basta per appartenere alla categoria delle vetture a guida alta. quello che ancora non riesce alla versione Country Tourer.

PEUGEOT INSIGNIA In virtù del sodalizio con PSA, nuova Insignia dirà addio all'odierno pianale GM per sedersi sulla più moderna piattaforma EMP2, la stessa che dà origine a Peugeot 3008, 5008 (bingo...) e 508, a Citroen C5 Aircross, a DS7 Crossback, inoltre ad Opel Grandland X. E sempre in qualità di membro PSA, anche Insignia sposerà il sistema plug-in hybrid ma non perderà la sua passione per il diesel. Il restyling 2020 sarà l'ultimo in formato più tradizionale. Chi è allergico a Suv e crossover, si dia una mossa.