SUV a GPL, occhio all'offerta del nuovo marchio cinese

Di uno dei più recenti marchi made in China a sbarcare sul mercato italiano, abbiamo chiacchierato il mese scorso, in occasione del debutto di due nuovi SUV, cioè DFSK Glory 600 (benzina-GPL) e DFSK E5 (ibrido plug-in). Ad attirare l'attenzione è ora un modello in vendita già da fine 2023, DFSK Glory 580, a sua volta disponibile in edizione bi-fuel e protagonista di una campagna promozionale, quella confezionata dall'importatore ufficiale China Car Company, che merita una citazione. Leggi sotto.

DFSK Glory 580, l'autunno è tempo di super sconti

SCONTO A TUTTO GAS Fino al 31 dicembre 2024, su DFSK Glory 580 l'impianto a GPL (dal valore di 1.800 euro) viene offerto in omaggio. Non solo: China Car Company applica un ulteriore sconto di 1.500 euro. Calcolando un consumo medio di 8,6 l/100 km e un costo del GPL di 0,75 euro/litro, equivale a un volume di 2.000 litri di GPL gratis. La promo comprende l’impianto GPL (Landi Renzo), l’installazione e il collaudo inclusi nel prezzo, in collaborazione con i concessionari ufficiali DFSK che aderiscono all'iniziativa. Da un prezzo di listino, impianto a GPL incluso, di 28.788 euro, la cifra cala così a quota 25.488 euro.

DFSK Glory 580 ha 7 posti di serie

L'IDENTIKIT DFSK Glory 580 è un SUV lungo 4 metri e 72 e con interni a 7 posti. Viene mosso da un motore turbo benzina 4 cilindri da 1,5 litri, dalla potenza di 145 CV e associato a trasmissione automatica a 6 rapporti e trazione anteriore. Un solo equipaggiamento, piuttosto completo in termini di dotazioni ma non molto completo in chiave ADAS.

DFSK Glory 580, allestimento di serie completo

NON SOLO GLORY 580 Sul resto della gamma DFSK Glory rimane attiva e prorogata fino al 31 dicembre 2024 la promozione che prevede impianto a GPL incluso, allo stesso prezzo delle versioni a benzina. Sempre garanzia di 5 anni o 100.000 km.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/10/2024