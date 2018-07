Autore:

Lorenzo Centenari

NEW SINGLE 2019 Si era affacciato sulla scena per la prima volta allo scorso Salone di Detroit, ma in configurazione Doppia Cabina. Ora Ford Ranger di nuova generazione si mostra (suo malgrado) anche in configurazione Single Cab. Sorpreso dai paparazzi sulle strade del Michigan, il nuovo pickup dell'Ovale promette un salto di qualità in chiave automotive che ha pochi eguali nel sempre più affollato segmento dei truck di medie dimensioni.

EUROVISION I pickup vanno forte negli States, ma sempre più anche in Europa. Proprio Ford Ranger occupa da anni le prime posizioni tra i pickup nel Vecchio Continente: il passaggio generazionale non potrà che rafforzarne il ruolo di primo piano.

WINDOW STICKER L'esemplare immortalato appartiene dunque alla gamma di Ranger in carrozzeria a Cabina Singola. Il cassone è rimasto in officina, La cellula abitabile rispecchia tuttavia il modello presentato in gennaio al NAIAS. Le foto degli adesivi al parabrezza che ne elencano l'equipaggiamento, in particolare il livello XLT, testimoniano infine quanto di automobilistico salga a bordo ormai anche di un pickup. Un mezzo da lavoro, ma sempre più anche un veicolo tout court.

ALLA FACCIA DEI SUV Apprendiamo così che nuovo Ford Ranger sarà equipaggiato di assistenti di guida come Lane Keeping System e Pre-collision Assist. Ma anche di funzioni comfort come Rear View Camera, Remote Keyless Entry, hotspot wi-fi. Verso i modaioli Suv, più alcun complesso di inferiorità.