ORDINI AL VIA Di come è fatto il nuovo SUV compatto francese vi abbiamo parlato in lungo e in largo esattamente un mese fa. Se non vedevate l’ora di correre in concessionaria per ordinarne uno, sappiate che da oggi è possibile farlo, perché Citroen ha pubblicato il listino completo del nuovo C3 Aircross.

I prezzi partono da 19.700 euro per le motorizzazioni benzina PureTech 110 CV con Start & Stop, e da 22.200 euro per quelle a gasolio, con BlueHDi 110 CV S&S. Vediamoli nel dettaglio

Citroën C3 Aircross Live Feel Shine Shine Pack C-Series PureTech 110 S&S € 19.700 € 21.200 € 22.700 € 24.700 € 22.700 PureTech 130 S&S EAT6 € 24.450 € 26.450 BlueHDi 110 S&S € 22.200 € 23.700 € 25.700 € 23.700 BlueHDi 120 S&S EAT6 € 23.950 € 25.450 € 27.450

SEMPRE PIÙ PERSONALE Numerose le possibilità di personalizzazione: sono oltre settanta, grazie ai sette colori per la carrozzeria (di cui 3 inediti), ai quattro pacchetti cromatici (tra cui due nuove tinte) e ai due colori per il tetto a contrasto. Inediti i cerchi in lega, disponibili nei tagli da 16” e 17”. Il tetto panoramico è in opzione sull’allestimento Shine Pack. Di serie per tutte le versioni, C3 Aircross offre una nuova firma luminosa negli inediti gruppi ottici anteriori, a cui si aggiungono i proiettori a LED e le nuove protezioni di colore grigio (dalla versione Feel in su).

INTERNI COMODI Per quanto riguarda l’abitacolo, C3 Aircross offre quattro diversi allestimenti per materiali e rivestimenti (tre sono nuovi). Di serie dall’allestimento Shine il grande vano portaoggetti nella console centrale, richiudibile e accessibile sia dai passeggeri anteriori che da quelli posteriori. I sedili Advanced Comfort sono su richiesta dalla Feel in su, e serie su Shine Pack. Su richiesta anche lo schienale del sedile del passeggero abbattibile in avanti, per avere a disposizione una lunghezza di carico di 2,4 m.

HIGH TECH Sul fronte della tecnologia, il nuovo C3 Aircross offre il Grip Control con Hill Assist Descent (in opzione dalla versione Feel), l’head-up display a colori e la ricarica wireless per lo smartphone (optional dall’allestimento Shine) e un infotainment connesso con schermo da 9’’ abbinato al Citroën Connect Nav, di serie a partire dalla versione Shine. Ma ecco, in dettaglio, gli allestimenti disponibili per il nuovo C3 Aircross: