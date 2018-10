Autore:

Emanuele Colombo

CROSSOVER DA CITTÀ All'inizio del mese è stata inclusa nel listino e tra poco iniziano le consegne della nuova Skoda Fabia Wagon Scoutline. Questo particolare allestimento della giardinetta cecoslovacca (lunga 4,29 metri) le dona un look più aggressivo, ispirandosi a SUV e crossover, mantenendo però inalterata la meccanica. Così come il bagagliaio, che secondo Skoda è il più capiente della categoria: da 530 a 1.395 litri.

DETTAGLI ESTETICI Finiture in nero opaco contrastano con la colorazione argento satinato degli specchi retrovisori, dei mancorrenti sul tetto, dello spoiler anteriore e del diffusore posteriore. Le ruote sono da 16 pollici con cerchi maggiorati da 17” offerti in opzione.

I MOTORI Le motorizzazioni della Skoda Fabia Wagon Scoutline sono tutte a benzina omologate Euro 6d Temp. C'è il tre cilindri 1.0 MPI da 75 CV, proposto anche in verisone per neopatentati, e i tre cilindri 1.0 TSI nelle versioni da 95 e 110 CV: entrambe dotate di filtro anti-particolato.

LE DOTAZIONI Quanto a dotazioni, la Scoutline ha di serie la frenata automatica, il cruise control e i sensori di parcheggio. C'è la predisposizione per Android Auto e Apple CarPlay, ma per poterli utilizzare serve il navigatore Amundsen: un optional da 490 euro. Optional sono anche i sensori per l'angolo cieco Blind Spot Detect con radar di retromarcia Rear Traffic Alert Low, che costano 380 euro.

I PREZZI I prezzi partono dai 17.220 euro della Skoda Fabia Wagon Scoutline 1.0 MPI da 75 CV, per salire a 18.220 euro per la verisone con il TSI da 95 CV: entrambe proposte con il solo cambio manuale a 5 marce. La Scoutline da 110 CV con trasmissione manuale a 6 rapporti ha un prezzo base di 19.020 euro, che diventano 20.520 euro se si sceglie il cambio automatico DSG a 7 marce.