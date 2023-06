Vendite a gonfie vele, la futura Lambo Huracán potrà avere una piattaforma tutta sua

Dopo il lancio della Revuelto, Lamborghini è al lavoro su quella che sarà la futura Huracán e oggi arrivano nuove indiscrezioni sul progetto. Non si tratta di voci di corridoio, bensì informazioni che giungono da lontano, ma pur sempre ufficiali. Durante una sua intervista al magazine Australia's Drive Francesco Scardaoni (Direttore Regionale Lamborghini Asia-Pacifico) ha spiegato che la Casa del Toro sta sviluppando una piattaforma inedita e in autonomia per la nuova supercar. Vediamo di cosa si tratta.

Nuova Lamborghini Huracan: sarà ibrida e con architettura esclusivaOTTIMI RIUSLTATI COMMERCIALI Innanzitutto, una premessa, fatta proprio dal manager italiano e cioè che Lamborghini sta andando così bene, che può permettersi di fare investimenti per lo sviluppo in autonomia di una nuova piattaforma costruttiva su misura, senza la necessità di condividerla con un’altra auto del Gruppo Volkswagen a cui appartiene. In sostanza, non sarà costruito un modello a partire da una supercar come accadde con Audi R8, ispiratrice della “baby” Lambo. Questa è un'ottima notizia per Lamborghini poiché a Ingolstadt non hanno in programma la sostituzione della R8.

Nuova Lamborghini Huracan: il manager Francesco ScardaoniLE PAROLE DEL MANAGER Parlando con i giornalisti australiani, Scardaoni spiega: “Poiché siamo stati così redditizi, abbiamo ottenuto il via libera per sviluppare la nostra piattaforma”. E prosegue: “Pur se da un lato, far parte del gruppo Volkswagen e avere una piattaforma da condividere è davvero positivo poiché spartire la tecnologia con altri marchi: è davvero un buon approccio”. Per esempio, la Gallardo, ha spartito le sue basi con l'Audi R8 di prima generazione e la Huracán ha fatto lo stesso con le generazioni seguenti della supercar Audi. Tuttavia, Scardaoni ha aggiunto che sviluppando una piattaforma specifica per Lamborghini, la Casa bolognese non deve scendere a compromessi. “Ma ovviamente, essere in grado di progettare la nostra architettura ci dà ancora più libertà di creare la piattaforma che meglio si adatta al DNA di Lamborghini senza alcun compromesso”. Ciò significa, ovviamente, che a Sant’Agata sono pronti a sborsare maggiori somme di denaro pe lo sviluppo. Ma, come accennato, le ottime vendite hanno colmato le casse di Lamborghini, offrendo la liquidità per sviluppare questa piattaforma esclusiva. “È più difficile, richiede maggiori investimenti ed è per questo che siamo in grado di farlo ora. L'azienda sta stabilendo record, trimestre su trimestre, anno su anno in termini finanziari, quindi... siamo in grado di investire grandi quantità di denaro in termini di ricerca e sviluppo e per progettare le nostre piattaforme”, ha spiegato Scardaoni. I record di vendita di Lamborghini nel 2021 hanno migliorato sensibilmente gli ottimi risultati precedenti, ma questi sono stati addirittura battuti nel 2022, quando il costruttore ha realizzato l'incredibile cifra di 9.233 auto, di cui la maggior parte erano Urus, il SUV best seller di casa.

Nuova Lamborghini Huracan: la Sterrato per scatenare le emozioni in off-roadSI VA AVANTI D’AMORE E D’ACCORDO Naturalmente, la decisione di sviluppare una piattaforma esclusiva non è il frutto di “frizioni” tra Audi e Lamborghini, tutt’altro. Però, bisogna ricordare che la prima è determinata a diventare una casa automobilistica 100% elettrica e la futura R8 (o come si chiamerà) andrà in quella direzione. Il modello sostitutivo, noto come RNext, non condividerà nulla con la prossima Huracán. Invece, potrebbe affidarsi al know-how di Porsche per lo sviluppo del modello. Al contrario, c'è la possibilità che altre auto del gruppo VW utilizzino la futura piattaforma Lamborghini. “Il programma è che questa piattaforma sia utilizzata esclusivamente da Lamborghini... ma ovviamente, la pianificazione futura di una grande organizzazione come il Gruppo Audi-Volkswagen può cambiare. Oggi non posso anticipare nulla, ma per adesso l’architettura sarà una esclusiva di Lamborghini”.

Nuova Lamborghini Huracan: addio V10, al suo posto un V8 ricaricabile alla spinaUN MOTORE A BENZINA, MA IBRIDO Detto ciò, sembra chiaro che, mentre la Rnext sarà completamente elettrica, la prossima Huracán dovrebbe utilizzare una configurazione con motore a benzina più tradizionale ed elettrificato. Ma purtroppo, il V10 e il suo iconico urlo non faranno ritorno: la Huracán è fuori produzione. Invece, secondo quanto riferito, il modello sostitutivo arriverà nel 2024 con un V8 ibrido plug-in. Questo propulsore non sarà una versione riprogettata del V8 da 4,0 litri che troviamo sotto il cofano della Urus, ma piuttosto un nuovissimo biturbo che, secondo quanto riferito, può girare fino a 10.000 giri/min! E, in tipico stile Lambo, sarà diverso da qualsiasi altro motore. Sembra che i turbocompressori rimangano inattivi fino a 7.000 giri/min. Fino ad allora, il motore funzionerà come un aspirato, ma con l’assistenza del motore elettrico. Ciò deve ancora essere confermato da Lamborghini, quindi, fino al debutto del nuovo modello; nessuno sa cosa muoverà la nuova Huracán. Tutto ciò che sappiamo è che sarà davvero straordinaria, come la Casa del Toro ci ha abituato e porterà avanti l'orgogliosa eredità del marchio di produrre automobili capaci di scatenare emozioni e adrenalina a mille.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/06/2023