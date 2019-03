Autore:

Emanuele Colombo

ASSETTO SPORTIVO Primo SUV del costruttore coreano a vestire panni più sportivi del normale, ecco al debutto il nuovo Hyundai Tucson N Line. Che cos'ha di speciale? Questo nnuovo allestimento offre più di una semplice caratterizzazione estetica. Infatti l'assetto è stato irrigidito dalla divisione sportiva del marchio N Performance, che ha anche ricalibrato il software del servosterzo per un feeling più diretto e una risposta più lineare.

MOTORI A BENZINA O IBRIDI A GASOLIO La potenza, invece, non aumenta. Tre le motorizzazioni, la cui disponibilità dipende dai mercati. La più potente del lotto sfrutta il 2.0 litri CRDi con sistema mild hybrid a 48 V, per una potenza massima di 186 CV. Ibrido anche il nuovo Hyundai Tucson N Line 1.6 CRDi da 136 CV, in cui il sistema mild hybrid è applicato a un turbodiesel da 1,6 litri di cilindrata a dare consumi compresi tra 4,6 e 5,0 l/100 km nel ciclo WLTP. L'ultima alternativa è a benzina, con il millesei turbo GDI da 177 CV.

ANCHE A TRAZIONE INTEGRALE Tutti i propulsori possono essere accoppiati al cambio manuale a 6 marce o all'automatico a doppia frizione a 7 rapporti, con l'opzione di scelta tra trazione anteriore o integrale. Quanto alla caratterizzazione estetica del nuovo SUV Hyundai, un primo passo è stato eliminare le cromature esterne per lasciare posto a finiture nere per le cornici dei finestrini, per la griglia anteriore e per lo spoiler posteriore. Questa scelta prende probabilmente spunto da quello che anche Audi e Mercedes fanno sui rispettivi modelli più sportivi.

INTERNI TOTAL BLACK I fascioni anteriore e posteriore presentano nuove prese d'aria e i fari mostrano una nuova firma luminosa. I cerchi sono in lega da 19 pollici e sono neri, come le calotte degli specchi retrovisori esterni. Neri sono anche gli interni, con cuciture rosse a impreziosire pelle e plastica della plancia, del volante e dei sedili sportivi (la cui seduta è in microfibra).

DOTAZIONI E PREZZI È in alluminio, invece, la finitura della pedaliera. La dotazione standard prevede un impianto audio con nove altoparlanti firmato Krell, mentre il tetto panoramico in vetro è offerto in opzione. La nuova hyundai Tucson N Line arriverà sul mercato nel mese di maggio e verrà offerta in nove diversi colori, a un prezzo non ancora comunicato.