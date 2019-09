Autore:

Dario Paolo Botta

AVVISTATA IN GERMANIA A Seoul non si adagiano di certo sugli allori, e dopo il lancio di nuova Hyundai i10 N Line al Salone di Francoforte 2019, sulle strade tedesche sembra aggirarsi una nuova versione della hatchback Hyundai i30. Si tratterebbe di un facelift che dovrebbe ridefinire profondamente stile e connotati della due volumi coreana. Non un semplice restyling, ma un vero e proprio aggiornamento di metà carriera che promette tante novità dentro e fuori l’abitacolo. Voci non confermate parlano di un imminente debutto per gli inizi del 2020, indiscrezioni sostengono inoltre che sotto il cofano sia presente un motore plug-in hybrid.

SARÁ IBRIDA? L'odierna generazione di Hyundai i30 è stata lanciata ufficialmente nel 2017, negli anni a seguire hanno fatto il loro debutto in gamma una versione fastback, una variante station wagon, infine il modello sportivo i30 N. Gli indizi ci fanno dunque pensare che il muletto avvistato in Germania rappresenti un ulteriore passo in avanti compiuto da Hyundai verso l’elettrificazione. A spingere il prototipo sulle strade tedesche, con ogni probabilità, il propulsore 1.6 litri da 140 CV abbinato a motore elettrico con pacco batterie da 8.9 kWh, che equipaggerà anche la futura Kia Ceed PHEV. In alternativa, è possibile che sul veicolo fosse montato il più potente motore GT da 200 CV.

COME CAMBIA Molte le modifiche al corpo vettura, a partire dal frontale che adotta un look più aggressivo e grintoso grazie a una calandra esagonale più sporgente e voluminosa. Sebbene il camouflage copra sapientemente le zone maggiormente interessate da modifiche estetiche, è possibile notare i nuovi gruppi ottici, che riprendono lo stile già adottato su Hyundai Kona, con un profilo molto sottile e rastremato. Il design del posteriore non sembra aver subito grandi modifiche: sotto il camuffamento si scorge quello che sembra essere a tutti gli effetti un grande diffusore. Niente di nuovo per quanto riguarda il prezzo di vendita, per conoscerlo sarà necessario aspettare ancora per un po'.