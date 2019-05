Autore:

Lorenzo Centenari

SUV AL PEPERONCINO Non ha ancora il patentino per confondersi nel traffico, che già lui pensa a iscriversi alle gare. Sarà quel nome, così aggressivo. Sta di fatto che il muletto di Ford Puma immortalato dai paparazzi a pascolare sull'asfalto del Nürburgring sembra indossare, sotto la tuta mimetica, un abito sportivo, e non da ufficio. Vuoi vedere che l'Ovale cova una variante ST?

FIESTA DOCET Dopotutto nuova Puma, in uscita nel 2020 e tutta un'altra cosa rispetto all'omonima anni Novanta (questa è un Suv compatto, quella era un coupé), per dimensioni e piattaforma ben si sposa con l'idea di guida emozionale. Le misure sono infatti a metà strada tra EcoSport e Kuga, mentre evidente è la parentela con Ford Fiesta. Utilitaria dalla quale potrebbe a questo punto ereditare anche il 4 cilindri 1.5 turbo benzina EcoBoost da 200 cv che equipaggia proprio Fiesta ST. Dopo l'antipasto di aprile, entro fine maggio il nuovo modello uscirà allo scoperto una volta per tutte. E se son rose...

ARMATURA DA CORSA Come apprendiamo dalle foto spia, una eventuale Puma ST si allontanerebbe dunque dall'aspetto di Ford Puma standard per la minore altezza dal suolo, per le appendici aerodinamiche anteriori e posteriori (si osservi quanto sporge l'alettone in coda al tettuccio), inoltre per un doppio scarico che suona molto racing. Per mettere d'accordo chi è in cerca di Suv, e chi di piccole pesti.