OLD STYLE Chi ha detto che un’auto elettrica debba per forza avere un design dissacrante e rivoluzionario? MW Motors è un’azienda automobilistica ceca, che da diverso tempo progetta e sviluppa modelli a zero emissioni. La sua produzione prevede, fra l’altro, un fuoristrada 100% elettrico su base UAZ: l’MWM Spartan. Il vero gioiello di casa MW Motors è però la Luka EV. Questa coupé 2 posti è la dimostrazione che lo stile rétro può funzionare perfettamente anche su vetture tecnologicamente avanzate, equipaggiate con le più recenti soluzioni in fatto di mobilità elettrica.

MELTING POT Luka EV nasce dalla fusione di diversi approcci stilistici e trae ispirazione dall’eleganza di alcune icone anni Sessanta. Il frontale, con qui fari tondi e sporgenti, ricorda da vicino quello delle Porsche, mentre il posteriore con la coda che termina in due pinne sinuose rievoca quello delle Aston-Martin DB5 dei primi film di James Bond. All’interno, Luka EV è contraddistinta da un equilibrio ben bilanciato fra classicismo e modernità. I sedili sono infatti rivestiti in pelle lavorata a mano, il volante è minimalista mentre il quadro strumenti è completamente digitale ed è abbinato a un display touch contornato da finiture in carbon look.

2X1 MW Motors Luka EV è proposta in due differenti versioni: la top di gamma In-wheel da 40.000 euro e la entry level Traditional da 30.000 euro. La prima è spinta da quattro motori elettrici collegati direttamente ai mozzi delle ruote. In questa maniera Luka EV In-wheel può disporre di tutti i vantaggi offerti dalla trazione integrale. La potenza complessiva erogata è di 68 CV, l’auto raggiunge una top speed di 145 km/h e scatta da 0-100 km/h in 9,6 secondi. Con un pacco batterie da 21,9 kWh Luka EV In-wheel può percorrere fino a 299 km. La variante Traditional dispone invece di un singolo motore a magneti permanenti da 74 CV, scatta da 0 a 100 km/h in 9,8 secondi e raggiunge i 140 km/h. Grazie a una batteria maggiorata da 26,4 kWh, questa versione percorre 310 km con una sola ricarica.