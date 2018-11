Autore:

Matteo Gallucci

SIAMO APERTI È tutto pronto per l'apertura della Milano AutoClassica in scena dal 23 al 25 novembre 2018. L'ottava edizione del salone dell'auto storica prende il via proprio oggi a Rho Fiera Milano e fino a fine weekend sarà popolata da numerose auto di grande valore, restauratori, club ufficiali e introvabili ricambi originali.

70 ANNI PORSCHE Occasione nell'occasione per festeggiare settant'anni di Porsche che proprio quest'anno celebra l'importante anniversario monstrando alla Milano AutoClassica alcuni dei suoi modelli più rari come la Porsche 906. la 550 RS Spyder e la hypercar 918 Spyder oltre ad una collezione selezionata di Porsche 911 RS.

DEBUTTO E SUPER ASTA Durante la kermesse delle auto storiche a Milano ci sarà il debutto in anteprima italiana delle Lotus Exige 410 Sport e Exige 350 Sport le light car inglesi particolarmente sportive e conosciute tra gli amanti dei track day. Novità dell'edizione 2018 la presenza di Retro Classics Stoccarda, la più grande fiera al mondo di auto d'epoca, che allestirà un'aera con vetture tedesche di alta rilevanza collezionistica. L'ex pilota Gianni Giudici metterà all'asta parte della sua collezione del team Scuderia Giudici tra cui spiccano due esemplari unici di Maserati: la Maserati GranSport GT3 "Laboratorio" e la Maserati GranSport "Trofeo" (qui la lista completa).

INFO FIERA I prezzi del biglietto di Milano AutoClassica variano rispetto alla modalità d'acquisto: 20 euro se comprato online o 25 euro se comprato direttamente alla cassa. È possibile anche comprare un biglietto comulativo, a modi abbonamento, per i 3 giorni dell'evento al prezzo di 50 euro (online) o 60 (alla cassa). Sconti per i ragazzi dai 13 ai 17 anni che potranno comprare il biglietto alla cassa al prezzo di 15 euro mentre i bambini da 0 a 12 anni hanno accesso gratuito. Gli orari di apertura di Milano AutoClassica sono dalle 9:30 alle 19:00.

COME ARRIVARE Se vi spostate in auto da Milano, Autostrada A4-Torino uscita Pero-FieraMilano. Da A8-Varese uscita Pero-FieraMilano. Dalle autostrade A1-Bologna, A4-Torino, A7-Genova: Tangenziale Ovest (A50) direzione Varese, uscita FieraMilano. Da A4-Venezia: uscita Pero-FieraMilano. Da A8-Varese e A9-Como: direzione A4-Venezia, uscita FieraMilano. Se vi trovate già in città la scelta migliore è quella dell'utilizzo della metropolinata: Linea 1 (Rossa), fermata Rho – FieraMilano. È necessario il biglietto extraurbano (2,5 euro corsa singola).