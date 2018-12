Autore:

Marco Rocca

LA VOGLIO UNICA L'idea di fondo è che ogni proprietario di McLaren Speedtail possa vantarsi di avere un'auto unica al mondo. L'idea di fondo è che ogni proprietario dipossa vantarsi di avere un'auto unica al mondo.

Un compito tutt'altro che facile per il cliente che si vede catapultato in mezzo a una miriade di combinazioni di colori, materiali e finiture.

E, visto che ogni McLaren Speedtail è fatta rigorosamente a mano, sarebbe un peccato trovarsi indecisi proprio sul più bello.

SOLO 106 Per questo motivo McLaren ha deciso di dare una mano ai 106 fortunati proprietari sottoponendo loro tre collezioni ispiratrici concepite con lo scopo di aiutare questo esclusivo club ad avere le idee più chiare sulla personalizzazione della loro Hyper GT da 403 km/h a tre posti.



URBANE La collezione si divide in tre: Urbane, Visionary e Dynamic. La prima è quasi un total black per gli esterni. C'è largo uso di carbonio non vernciato e un “contour pack” (pacchetto dei profili) elaborato per valorizzare gli elementi importanti dell’aerodinamica della vettura. E' arrivato anche l'alluminio anodizzato e spazzolato che evidenzia le curve sinuose curve del corpo vettura. Dettagli esclusivi includono anche il platino con inserti in carbonio TPT.

VISIONARY La seconda, la Visionary, si orienta verso tinte più calde come l'arancione. Una tinta bespoke ovviamente con tema “gessato” a righe in grigio argento, ed il badge in fibra di carbonio a vista Gloss 1K in oro bianco 18 carati con inserti TPT. Gli interni che vedono un esteso uso del blu marino, con sedili del passeggero in nubuck navy e sedile del pilota in pelle aniline navy, e finiture in Nebular quilt.

DYMANIC La terza e ultima collezione si distingue per un corpo vettura, nell’esplosivo colore bespoke red, con i cerchi ruota in Gloss Black Diamond Cut con un profilo in colore Champagne chiaro sul bordo e pinze dei freni argentate. All’interno, il sedile di guida viene proposto in pelle Aniline Red che crea un efficace contrasto con i sedili dei passeggeri in pelle bianca. Per accentuare il tema atletico, la corona del volante, le leve del cambio, gli steli, interruttori e le cornici risaltano a contrasto in TPT Carbon Quartz White.

LA PIU' VELOCE DI SEMPRE Insomma un mondo super esclusivo quello dei servizi di McLaren Special Operations (ovvero MSO), che apre a una gamma di colori e materiali limitati solo dall'immaginazione del proprietario. Il resto lo fa la McLaren Speedtail che per chi non lo sapesse è motorizzata da un ibrido benzina-electrico da oltre 1050 cavalli.