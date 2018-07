Autore:

Marco Congiu

LA GUERRA DEI CLONI La Cina ci sa regalare perle automobilistiche come pochi altri paesi al mondo. Quella che vedete in queste immagini è la Jiangling Yusheng S330, clone dagli occhi a mandorla della ben più nota Range Rover Evoque. Come per il SUV inglese che si appresta ad aggiornarsi con la sua seconda generazione, anche lo sport utility cinese si rinnova. Ma le differenze rispetto la più qualitativa Land Rover rimangono evidenti.

RESTYLING Lanciata nel 2016, la Yousheng S330 si appresta a rifarsi il trucco. I nostri sempre attenti fotografi ne hanno immortalato un esemplare in fase di test in Germania con evidenti camuffature al frontale e al posteriore. Nel mercato europeo il SUV non verrà importato.

SOTTO IL COFANO La Jingling Yousheng 2018 sarà spinta da un motore da 1.5 litri a benzina da 163 CV, con trazione a scelta del cliente tra i 2WD e le quattro ruote motrici.