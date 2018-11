CUORE ANTICO In onore della Jaguar XK 120, presentata nel 1948 (vincitrice negli anni 80 di svariati rally) e per celebrare i 70 anni delle sue auto più sportive, ecco che arriva la Jaguar F-Type Convertibile…da rally. Avete letto bene, una decapottabile che si sporca le ruote sui tracciati offroad. La Jaguar F-Type Convertibile sarà prodotta in due esemplari con modifiche omologate dalla Fia, niente show car dunque ma una vera e propria auto da corsa cha ha già avuto il battesimo del fango visto che ha partecipato allo shakedown nella Walters Arena in Galles.

RALLY MOOD Le caratteristiche? Sotto al cofano batte il 2.0 turbo da 300 CV con il cambio automatico che veicola la potenza alla trazione posteriore. L'abitacolo è stato alleggerito come si conviene a un'auto da rally, inoltre è stato aggiunto un robusto roll bar e il sedile da corsa a guscio con cinture a sei punti. Ovviamente anche il set up è stato pensato per le gare con un differenziale antislittamento, ammortizzatori regolabili e dulcis in fundus impianto frenante aggiornato con nuovi dischi baffati e con un freno a mano idraulico. Per non parlare dei fari supplementari montati sul cofano anteriore, spettacolari.