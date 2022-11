EICMA 2022, tempo di rinnovamento anche per Estrima Birò

Il nostro impavido Michele l’ha provata un annetto fa, e senza pensarci su un istante l’ha definita la supercar delle ZTL, la piccolina a due posti che sguscia nel traffico, senza inquinare perché elettrica, e che si può guidare anche senza patente, perché è un quadriciclo leggero (come Citroen AMI, Microlino 2.0 e tutte le altre). La piccola Birò arriva a EICMA 2022 completamente rinnovata: andiamo a scoprirla più da vicino.

Estrima Birò a EICMA 2022: il nuovo look

DIMENSIONI INVARIATE Aumenta lo spazio dentro ma non quello fuori, che fa di Birò una delle microcar a 4 ruote più piccole al mondo: 179 cm di lunghezza per 111 di larghezza, mentre la capacità del bagagliaio passa da 41 a ben 122 litri (+200%), ed è perfino accessibile dall’interno. Nella versione Big l’aumento è del 50%, da 204 a 308 litri complessivi, con tanto di cappelliera multifunzione. Aumentano i cm a disposizione tra sedile e tetto, a tutto beneficio di chi si siede a bordo.

Estrima Birò a EICMA 2022: visuale di 3/4 posteriore

CONSUMI RIDOTTI Invariati powertrain e batterie, con potenze da 3,5 kW o 4,5 kW, per una velocità massima rispettivamente di 45 o 60 km/h e possibilità di essere guidati da 14 o da 16 anni. Le batterie sono due: c’è quella fissa, che offre fino a 100 km di autonomia, e quella estraibile (pesa 23 kg) e si porta in giro come un trolley, per ricaricare Birò anche in casa o in ufficio. L’autonomia cala a 55 km, ma anche il tempo di ricarica e la versatilità. Il nuovo motore EV Motor Smart Driver consuma meno, e questo dovrebbe privilegiare l’autonomia complessiva: aspettiamo la scheda tecnica ufficiale per i valori omologati.

Estrima Birò a EICMA 2022: il nuovo volante con i comandi integrati

DRIVING MODE Migliorata la distribuzione dei pesi, con le batterie ora posizionate più in basso, a tutto vantaggio della stabilità. Il nuovo motore è dotato di diverse mappature (Normal, Sport, Eco, Speed Limited) così da adattarsi alle diverse esigenze di chi si mette al volante. Non manca l’assistente alle partenze in salita.

TECNOLOGICO A questo proposito, tutti i comandi si trovano ora sul nuovo volante, dalle frecce alla selezione della marcia, dal clacson ai tergicristalli. Il piccolo display digitale davanti al sedile del passeggero mostra le informazioni di guida. Nel nuovo Birò migliora l’ergonomia complessiva, dalla posizione di guida ai sedili più avvolgenti, dai pedali maggiormente in asse col volante alla cintura di sicurezza che si allaccia con una mano sola. Di serie i fari Full LED davanti e dietro.

Estrima Birò a EICMA 2022: più spazioso dentro (ma non fuori)

SU MISURA Estrima propone, per il suo nuovo Birò, un’ampia possibilità di personalizzazione che riguarda il telaio a farfalla (con wrapping o verniciatura), le finiture dei sedili, il colore delle pinze dei freni, e perfino l’utilizzo di materiali pregiati per i tappetini.

Estrima Birò a EICMA 2022: il tetto in vetro

UNA APP PER TUTTO Si rinnova anche la Birò App, che come sulle Tesla trasforma lo smartphone in una chiave digitale, permettendoci di lasciare a casa quella fisica. La app permette anche di bloccare il motore, di selezionare la modalità di guida, di limitare la velocità e la circolazione in alcune aree, e perfino di condividere il mezzo con altre persone.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 08/11/2022