FA PAURA Di elaborazioni sulla Dodge Charger ne sono state fatte tante ma nessuna, a mio parere, è così riuscita come questa. Muscolosa da far impallidire una supercar, questa Charger è la più cattiva oggi in circolazione.

TUTTA RIVETTATA La mano è quella del deisgner Timothy Adry Emmanuel che non ha lasciato nulla al caso. Le fiancate sono state dopate attraverso l'utilizzo di compomenti aggiuntive che hanno allargato notevolemente la sagoma della Charger. Tutto è stato rivettato alla carrozzeria in stile RWB RAUH-Welt BEGRIFF (se non sapete chi sia vi invito caldamente a ''gugolarlo'').

Nella vista laterale mi ricorda vagamente una Nissan GT-R, non trovate anche voi?

NASCAR STYLE Avete dato un occhio ai nuovi cerchi? Semplicemente opere d'arte contemporanea. Ovviamente a canale rovesciato e ovviamente scomponibili, calzano gomme Toyo R888Rs, una scelta molto diffusa tra i tuner. E dell'ala posteriore ne vogliamo parlare? È ispirata a quella delle auto che corrono la Nascar. I fari anteriori con cornice rossa, invece, dividono un po' i pareri, io francamente non li avrei scelti ma stiamo parlando davvero di dettagli. Voi che cosa ne pensate?