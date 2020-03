Autore:

18/03/2020

TUTTO RIMANDATO Dovremo trattenere il fiato ancora un po'. La nuova sportiva Maserati, la MC20, non vedrà ufficialmente la luce prima di settembre. La presentazione, in calendario per maggio, è stata rinviata a causa del Coronavirus. Dopo le problematiche legate alla produzione, con gli stabilimenti fermi, un'altra gatta da pelare per Maserati.

STESSO POSTO STESSA... MAGIA Recita così lo slogan della Casa del Tridente: ''Stesso posto. Stessa magia. Nuova data''. In una breve nota Maserati ha comunicato: ''Come precedentemente affermato, l'evento si terrà a Modena e inaugurerà la nuova era del marchio''. Nessun altro dettaglio riguardante le specifiche dell'auto, della quale abbiamo già parlato in passato (qui tutte le info e le foto): della nuova sportiva si sa soltanto che segna il ritorno di Maserati alle corse Gran Turismo e che è una 2 posti. Il propulsore potrebbe essere un V6 biturbo da 3 litri.

ANCHE PHEV ED ELETTRICA? Tanti i rumors sulla MC20, della quale è stato svelato, in realtà, pochissimo: si parla di una versione PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) ma è più accreditata una totalmente elettrica. Quest'ultima sarebbe equipaggiata con tre motori e trazione integrale. E potrebbe esserci anche una versione cabrio. Tra tante incertezze, l'unica cosa da tenere a mente è questa: a settembre - Coronavirus permettendo - conosceremo la sportiva Maserati che segna il ritorno del Marchio alle corse. E se vi sembra poco...

Via: Carscoops