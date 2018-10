Autore:

Marco Congiu

I PREZZI Arriva a listino la nuova Citroen C5 Aircross. Il SUV di PSA, che condivide la piattaforma con le cugine Peugeot 3008 e Opel Grandland X, punta su una cifra d'attacco di 25.700 euro. I suoi punti di forza vogliono essere il confort e le numerose personalizzazioni, in linea con il DNA del Double Chevron. In concessionaria da gennaio 2019.

PER LE FAMIGLIE Le dimensioni della C5 Aircross la collocano nel cuore della categoria dei SUV medi: giusto per fare un esempio, il bagagliaio parte dai 580 litri fino ai 1.630 abbattendo il divano posteriore – che, feature interessante, è anche scorrevole. Sono tre le versioni a listino: Live, Feel e Shine, oltre alla Business specifica per le flotte.

SOTTO IL COFANO Sono cinque le motorizzazioni a listino per la nuova Citroen C5 Aircross: due benzina PureTech da 130 e 180 EAT8 CV e tre a gasolio BlueHDI 130, 130 EAT8 e 180 CV EAT8. Per quanto riguarda gli assistenti alla guida spicca l'Highway Driver Assist che implementa le funzioni di Stop&Go, lane assist e frenata automatica d'emergenza.