Apre lo Sportello Online e il PRA diventa digitale: cosa cambia per le pratiche auto e moto

Novità molto importante per tutti gli automobilisti e i motociclisti. Infatti, dal primo aprile 2026, i servizi degli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) saranno accessibili attraverso lo “Sportello Online”, cioè la nuova piattaforma digitale presente all'interno del sito dell'ACI. Dunque, il portale dell’Automobile Club d’Italia è destinato a diventare il canale ordinario di accesso per cittadini, avvocati e altri soggetti titolati che intendono accedere al PRA digitalmente.

Come funziona l'accesso al PRA tramite il sito dell'ACI

L'idea che sta alla base di questa novità è molto semplice ed è quella di voler semplificare la vita ai cittadini. In pratica, si punta a voler unificare le modalità di accesso ai servizi, superando così il ''doppio binario'' finora rappresentato dallo ''Sportello Virtuale'', utilizzato per l’invio delle pratiche da remoto, e ''PrenotACI'', impiegato per prenotare gli appuntamenti presso gli sportelli fisici. Come funziona?

In maniera molto semplice. Tuttavia, sarà necessario effettuare un accesso sicuro attraverso SPID, CIE, CNS o EIDAS e poi scegliere il servizio di interesse (si parte da qui). In base alla pratica che si deve effettuare, attraverso il portale online si potrà prenotare un appuntamento presso l’Ufficio PRA, nei casi in cui sia necessaria la presenza fisica. Se invece, la pratica si può gestire da remoto, attraverso il portale i cittadini potranno scegliere tra l’appuntamento e l’invio diretto online della richiesta, con la documentazione allegata.

Maggiore trasparenza per i cittadini

Grazie al nuovo Sportello Online, i cittadini potranno contare su di una maggiore trasparenza e più ampia autonomia nella prenotazione. Infatti, avranno modo di visualizzare tutti gli slot disponibili e liberi per l’ufficio e per la data selezionati. Si potrà quindi scegliere direttamente la fascia oraria preferita. Una volta effettuata la prenotazione, si riceverà una conferma via email o SMS. A ridosso dell'appuntamento arriverà anche un avviso.

Gestione semplificata delle pratiche a distanza

Infatti, il cittadino sarà guidato nell’inserimento di pochi dati essenziali e nel caricamento dei documenti necessari. Inoltre, saranno disponibili schede di istruzioni dedicate per ogni pratica. Una volta che sarà inserita la richiesta, il PRA potrà prenderla in carico. Nel caso non andasse bene, potrà richiedere integrazioni oppure addirittura rigettarla. Tutte le comunicazioni sullo stato della pratica saranno inviate via email o attraverso un SMS.

Insomma, per i cittadini, un servizio che offre un unico punto di accesso digitale che garantisce maggiore chiarezza e un rapporto più diretto con l’amministrazione. Chi utilizza lo SPID per l'accesso, riceverà tutte le comunicazioni all'indirizzo email legato all'identità digitale, nel caso non siano specificati ulteriori recapiti. Ci sono comunque ancora alcune eccezioni, cioè alcuni casi che rimangono esclusi dal sistema e saranno gestiti con le modalità attuali: per esempio, specifiche formalità trasmesse via PEC, alcune richieste provenienti da Pubbliche amministrazioni e Autorità giudiziarie o di pubblica sicurezza.

[Immagine copertina fatta con AI]