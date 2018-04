Autore:

Emanuele Colombo

MILANO DESIGN WEEK Milleduecentosettantadue eventi disseminati tra piazze, strade e cortili, in un programma che si articola in ben 6 giorni dal 17 al 22 aprile 2018: è il Salone del Mobile di Milano, che con la sua kermesse e con il relativo Fuorisalone, per quasi una settimana, trasforma il capoluogo lombardo nella capitale mondiale del design. Tanti gli appuntamenti legati al mondo dei motori (qui lo speciale) e quelli dedicati all'ambito tech, di cui vi proponiamo la nostra top five: una guida utile per chi è curioso, ma non ha molto tempo da perdere...

MOBILITÀ SOSTENIBILE In occasione di The age of experience, si alternano speaker internazionali sul tema della mobilità sostenibile (Moving in a sustainable world), con keynote, workshop e dimostrazioni live dei software di modellazione 3D. Tra i relatori spiccano Laurens van den Acker, Senior Vice President, Corporate Design Renault; Daniela Bohlinger, Head of Group Design Sustainability Strategy BMW Group e Anne Asensio, Vice President of Design experience Dassault Systèmes. Si tiene al SuperStudio Più di via Tortona 27, mercoledì 18 aprile, dalle 10:00 alle 18:00

QUESTIONE DI FEELING In occasione del Fuorisalone, Sony organizza Hidden Senses, un'esposizione in 5 aree tematiche per esplorare nuove modalità di interagire con persone, prodotti e spazi “per creare un'esperienza percettiva” che valorizza il suono, così come la visualizzazione delle informazioni attraverso l'arredamento e l'illuminazione dell'ambiente. Allo Spazio Zegna, in via Savona 56/A, da martedì a sabato dalle 10:00 alle 20:00; la domenica dalle 10:00 alle 16:00.

C'È UNO YACHT IN DOPPIA FILA Alla Milano Design Week, l’installazione Il mare a Milano mostra il progetto di interior design dello yacht Sanlorenzo SX88. La pianta degli ambienti è tracciata a terra e su di essa si collocano alcuni ambienti arredati dalle aziende che rappresentano l’eccellenza del design internazionale. Ormeggiata alla Triennale di Milano, Via Alemagna 6, l'esposizione di Sanlorenzo è visitabile per tutta l'apertura del Fuorisalone dalle 10:00 alle 22:00; apertura posticipata alle 10:30 nei giorni di martedì, sabato e domenica.

SMART MOBILITY, SMART CITIES, SMART LIVING Smart mobility, smart cities e smart living sono gli argomenti di tre incontri organizzati dal fornitore di energia elettrica Edison. I workshop si svolgono attorno alla Piazza Gae Aulenti e alla Microsoft House: il 18 aprile alle 17:30 va in scena Edison Plug&Go, la rivoluzione della mobilità elettrica; il giorno successivo alla stessa ora si tiene Edison Smartliving: la tua casa a portata di click; mentre il 20 aprile alle 18:00 è il momento di Una città energeticamente efficiente, sostenibile, su misura di chi la vive.In una parola: Smart City.

GUIDA AUTONOMA Guida autonoma e mobilità elettrica sono al centro del prototipo Leaving room: una riflessione sulla mobilità del prossimo futuro in cui il veicolo diventa un luogo da abitare in movimento e, specularmente, lo stile di vita si trasforma per chi si muove abitando. Il progettato è firmato da docenti della Nuova Accademia di Belle Arti di Milano (Naba): Dante Donegani, Valerio Sommella e Tianshu Shi, con lo Scientific Advisor Italo Rota. Palazzo Litta, Corso Magenta 24, da martedì a domenica, dalle 11:00 alle 21:00.