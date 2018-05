ECCOLA Gli sviluppatori di Forza Motorsport 7 (Pc, Xbox One), Turn 10 e Microsoft l'hanno annunciata. La Honda Civic Type R del 2018, l'hot hatch giapponese, sarà disponibile nel gioco con il prossimo aggiornamento gratuito. Ora anche voi potrete lanciare la Civic sul circuito del Nurburgring facendo galoppare i 306 cavalli alimentati dal motore turbo da 2,0 litri. Attenzione però a non farvi sorprendere dal sottosterzo. La Honda non ha la trazione integrale nè tantomeno una elettronica esasperata. La Civic Type R è una corsaiola vecchia scuola, niente cambio automatico ma una trasmissione manuale a sei velocità.

