Autore:

Simone Dellisanti

SOTTOMARINI ASTON MARTIN Aston Martin sta per creare un bel sottomarino di lusso per le vostre visite turistiche motorizzate. Avete letto bene. Che senso ha costruire auto se tutti sono, più o meno, capaci di farlo. Meglio pucciare i piedi nell'acqua e iniziare a esplorare nuove terre…pardon, acque costruendo sommergibili e sottomarini per gente che ha tanti, ma tanti soldi.

COME TRITONE Il Neptune, cosi si chiamerà il sommergibile che nasce dalla collaborazione fra il marchio inglese e la Triton Submarines, azienda già impegnata nella costruzione di sommergibili ad uso privato. Le due aziende stanno sviluppando un sommergibile a 3 posti, due posti per gli ospiti e uno per l'autista-capitano.

IL LISTINO Il sottomarino Aston Martin Neptune sarà capace di immergersi fino a 500 metri di profondità e di viaggiare a una velocità di 5,6 km/h. Il suo peso di quattro tonnellate lo rendono il più compatto e leggero sottomarino sul mercato. Il prezzo? Ancora Aston Martin non si è sbilanciata ma non vediamo l'ora dell'annuncio per comprarlo! Che dite…ci entrerà in vasca?