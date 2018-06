Autore:

Simone Dellisanti

WWDC Nel corso del WWDC 2018, il Worldwide Developer Conference 2018, Apple ha dichiarato che con il rilascio del nuovo sistema operativo iOS 12, le app di Google Maps e Waze potranno essere utilizzate con CarPlay, il sistema Apple dedicato alla guida.

COME FUNZIONA Cos'è Apple CarPlay? Un sistema che permette di far comunicare i vostri iPhone con i sistemi di infotainment presenti sulle automobili di ultima generazione. In poche parole, potrete usare le app per leggere e rispondere ai messaggi grazie alla vostra voce o comandare e ascoltare la vostra musica da Spotify o Apple Music, direttamente dal touchscreen della vostra auto. E tutto ciò senza distrarvi troppo dalla guida.

COSA UTILIZZARE? Come anticipato, con l’arrivo di iOS 12, Apple Car Play potrà ora gestire e mostrare Google Maps e Waze, due tra i navigatori più famosi e utilizzati in tutto il mondo. E voi cosa utilizzerete ora? Waze, Google Maps o Apple Maps. Una cosa è certa, ora sarà molto più difficile sbagliare strada.