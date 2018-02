Autore:

Giulio Scrinzi

LINE-UP 2018 Dopo la presentazione del team Pedercini, del team Puccetti del reparto corse ufficiale Ducati, oggi è arrivato il momento di rivelare la propria line-up 2018 anche per il team PATA Yamaha. Il reparto corse ufficiale della Casa di Iwata si baserà anche nell’imminente stagione della SBK sulla struttura della Crescent Racing, che ha riportato il marchio dei Tre Diapason nel Campionato delle derivate dalla serie dopo quattro anni di assenza. Per quanto riguarda la moto, sarà schierata la nuova evoluzione della YZF-R1, che sarà portata in pista dalla riconfermata coppia formata da Alex Lowes e Michael van der Mark. I progressi fatti nel 2017 hanno permesso a questo binomio di crescere esponenzialmente fino a poter lottare costantemente per il podio, il che dà buone possibilità per un deciso attacco al Titolo nell’imminente stagione 2018.

SUPERSPORT E SSP 300 Al fianco del team Superbike, nel 2018 ci sarà anche il reparto corse GRT Yamaha destinato alla Supersport, nel quale la competitiva YZF-R6 sarà affidata di nuovo a Lucas Mahias, capace l’anno scorso di centrare il suo primo Titolo Mondiale, e al nostro Federico Caricasulo, vincitore in Thailandia e a Jerez. Non mancherà, inoltre, la squadra che correrà nella SSP 300, in cui il programma Yamaha R3 bLU cRU Challenge permetterà a ben sei piloti di schierarsi in griglia: Galang Hendra Pratama, Luca Bernardi, Dennis Koopman, Joep Overbeeke, Notis Papapavlou e Hugo de Cancellis.

ANCHE NELL’ENDURANCE Ma non è tutto, perché Yamaha sarà al gran completo anche nel Mondiale Endurance (FIM EWC), sia con il team GMT94 che tornerà a schierare il trio composto da David Checa, dal Campione 2008 della 125 Mike di Meglio e dal nostro Niccolò Canepa (Campione 2007 della STK 1000 e tester del team PATA in Superbike) sia con il team YART, che invece metterà nelle mani le proprie R1 a Kohta Nozane, Broc Parkes e Marvin Fritz.