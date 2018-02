Autore:

Giulio Scrinzi

PUCCETTI AL COMPLETO Il Mondiale Superbike è ormai pronto a partire con il primo round australiano di Phillip Island e i vari team si stanno organizzando per svelare le line-up 2018 con le quali competeranno nel Campionato delle derivate dalla serie. Ieri è stato il turno del team Puccetti, che ha tolto i veli innanzitutto alla Kawasaki ZX-10RR di Toprak Razgatlioglu e poi alle ZX-6R di Kenan Sofuoglu e di Hikari Okubo, che a differenza del primo gareggeranno nel Mondiale Supersport. Da segnalare, inoltre, la presenza di Leon Haslam, che scenderà in pista come wild card nel round di Imola grazie all’aiuto concesso dallo sponsor Elf.

COME GLI UFFICIALI Rispetto allo scorso anno, le verdone 2018 del team Puccetti assomiglieranno molto a quelle ufficiali del KRT: i colori principali saranno sempre il verde e il nero, con la prima tinta però decisamente più presente della seconda, il che farà spiccare le ZX-10RR del reparto corse italiano rispetto alle loro simili presenti in griglia.

MANUEL PUCCETTI A tal proposito, ecco il commento del fondatore della squadra con base a Reggio Emilia, Manuel Puccetti: “La notte scorsa è stata davvero meravigliosa! Vorrei ringraziare tutti gli sponsor, il team e le persone che hanno partecipato, rendendo unico questo evento. Ora possiamo iniziare al meglio la nuova stagione. Il primo appuntamento sarà a Phillip Island e non vedo l'ora che inizi il Mondiale!”.