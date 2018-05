Autore:

Giulio Scrinzi

ANCORA CON LA VERDONA Il podio conquistato nella seconda manche dell'ultimo round SBK a Donington deve aver convinto i vertici del team Kawasaki Puccetti a puntare nuovamente su di lui. Stiamo parlando di Toprak Razgatlioglu, pilota turco che ha recentemente rinnovato l'accordo di collaborazione con la struttura di Manuel Puccetti fino alla stagione 2019.

SEMPRE IN CRESCITA Toprak, quindi, continuerà a correre in sella alla Kawasaki ZX-10RR anche nel prossimo Campionato, dopo aver avuto un trascorso agonistico iniziato nel 2013 con la partecipazione alla Red Bull MotoGP Rookies Cup. L'anno successivo ha partecipato all'Europeo Superstock 600, categoria che ha vinto nel 2015 con 59 punti di vantaggio su Michael Rinaldi. Nell'ultimo biennio, invece, si è fatto valere nella classe superiore, la STK 1000, dove ha potuto prendere le misure alla versione “stock” della verdona con cui, oggi, si sta mettendo in luce come uno dei più promettenti talenti tra le derivate dalla serie.

TOPRAK RAZGATLIOGLU Ma ecco le sue parole in merito al rinnovo contrattuale con Kawasaki Puccetti: “Vorrei ringraziare Manuel Puccetti, Kawasaki e Kenan Sofuoglu per questa opportunità. Sono davvero felice di poter correre con Kawasaki Puccetti Racing anche l’anno prossimo. Dal 2015 a oggi abbiamo ottenuto grandi risultati insieme e recentemente ho conquistato il mio primo podio nel Mondiale Superbike a Donington. Il pacchetto è uno dei migliori disponibili e gara dopo gara facciamo progressi. Sapere che continuerò a crescere con questo team per un’altra stagione mi stimola ancor di più a dare il meglio. Lavorerò duramente per ottenere al più presto altri risultati importanti, per me e per tutti i miei sostenitori!”.