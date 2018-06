Autore:

Giulio Scrinzi

GIRO DI BOA Il Mondiale SBK 2018 è giunto anche quest'anno al giro di boa: nel fine settimana dell'8-10 giugno, infatti, il Campionato delle derivate dalla serie arriverà a metà stagione con il GP della Repubblica Ceca, in scena sullo storico circuito di Brno. Una tappa dove Jonathan Rea arriva da leader di classifica con 64 punti di vantaggio sul diretto inseguitore, il ducatista Chaz Davies, e addirittura 82 sull'olandese Michael Van der Mark, che nello scorso round di Donington si è fatto valere in sella alla Yamaha del team PATA vincendo entrambe le manche. Riuscirà il Campione del Mondo in carica a tenere a bada definitivamente i propri rivali?

COSì IN TV Ecco gli orari ufficiali del settimo round SBK 2018, trasmesso in diretta dalle reti Mediaset Italia 1 e Italia 2.

Sabato 9 giugno 2018

10:15 - Superpole

12:40 - Gara 1

Domenica 10 giugno 2018

12:40 - Gara 2