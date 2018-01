Autore:

Giulio Scrinzi

LA DUCATI METTE LE ALI Anche se al momento non presenta ancora quelle appendici aerodinamiche che ha introdotto l’anno scorso, la nuova Ducati Desmosedici GP18 sembra proprio essere pronta a spiccare il volo. Perchè anche oggi, secondo giorno di prove destinate ai collaudatori sul circuito di Sepang, Casey Stoner è riuscito a portarla davanti a tutti, stampando (secondo tempi ufficiosi) un crono di 2’00’’9, di qualche decimo migliore rispetto a quello fatto segnare ieri.

YAMAHA E HONDA INSEGUONO Tutti gli altri, invece, si sono dovuti accontentare di guardare l’ex Campione australiano con il binocolo. In particolare Honda e Yamaha, con quest’ultima che ha affidato per la prima volta al tester Katsuyuki Nakasuga la nuovissima M1 2018 che è stata presentata ieri a Madrid. Il reparto corse HRC, invece, ha puntato sulla coppia di tester Hiroshi Aoyama e Stefan Bradl, che hanno portato in pista una RC213V dotata di una nuova carena aerodinamica.

TUTTI GLI ALTRI Presenti in Malesia anche la KTM con Mika Kallio, l’Aprilia con Matteo Baiocco e la Suzuki, che ha permesso prima a Sylvain Guintoli e poi al trio composto da Toni Elias (Campione MotoAmerica Superbike), Josh Waters (Campione dell’Australian Superbike) e Michael Dunlop (Campione della categoria Senior del Tourist Trophy) di provare la nuova versione della GSX-RR. I loro tempi, però, sono stati ampiamente più lenti rispetto a quello fatto segnare da Casey Stoner: ora non resta che aspettare l’ultima giornata di domani, sempre destinata ai collaudatori, per poi iniziare con i test ufficiali IRTA di domenica 28 gennaio, quando scenderanno in pista tutti i piloti ufficiali.

I TEMPI DI GIORNATA Qua di seguito i tempi ufficiosi della seconda giornata di test a Sepang destinati ai collaudatori.