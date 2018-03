Autore:

Giulio Scrinzi

ZARCO BATTE VALENTINO Si è concluso da poco l’ultimo giorno di test ufficiali della MotoGP, andato in scena su quel circuito di Losail, in Qatar, che tra due settimane aprirà ufficialmente la stagione 2018. Dopo la prestazione maiuscola di Vinales seguita da quella di Iannone, oggi è toccato a Johann Zarco arpionare la vetta della classifica, grazie a un sorprendente 1’54’’029 molto vicino al record ufficiale del tracciato, appartenente a Lorenzo (1’53’’927). Una performance di tutto rispetto, quella del francese, che si è messo dietro un Valentino Rossi in ripresa con la Yamaha ufficiale a soli 247 millesimi di distacco.

DOVIZIOSO MIGLIORE DELLE DUCATI Terzo tempo per Andrea Dovizioso, capace di centrare il podio virtuale di giornata con un 1’54’’331 che è stato sufficiente a mettersi dietro la prima delle Honda, quella del team LCR affidata a Cal Crutchlow. Quinto Vinales, di poco davanti al Campione del Mondo in carica Marc Marquez e alla migliore delle Suzuki… appartenente ad Alex Rins. Il mattatore di ieri, Andrea Iannone, oggi ha dovuto rimanere fermo ai box per problemi di stomaco: un peccato visto l’ottimo tempo fatto segnare in sella alla nuova versione della GSX-RR.

DENTRO E FUORI LA TOP TEN Chiudono la top ten un trio di Ducati, nello specifico le due del team Pramac e quella ufficiale di Jorge Lorenzo, nella morsa rispettivamente di Danilo Petrucci (ottavo) e di Jack Miller (decimo). Fuori dai primi dieci, invece, la seconda RC213V del team Repsol affidata a Daniel Pedrosa, così come quella dell’esordiente Franco Morbidelli, bravo tuttavia ad aver migliorato di ben nove decimi il suo best lap di ieri.

CLASSIFICA FINALE Qua di seguito la classifica finale delle prove in Qatar.