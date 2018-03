Autore:

Giulio Scrinzi

TUTTO INIZIÒ A TAVULLIA… Ha vinto un Titolo in 125, uno in 250, uno in sella alle storiche 500 due tempi e ben sei nell’attuale MotoGP, passando dalla Honda del team Repsol alla sua beneamata Yamaha M1. Di chi stiamo parlando? Ma certo, di Valentino Rossi, diventato protagonista di un video della celebre azienda di videocamere GoPro che ha voluto ripercorrere le sue origini in quel di Tavullia, dove si allena nel suo MotoRanch quando non è impegnato nel Motomondiale. Volete conoscere la storia del Dottore? Date un’occhiata al video sotto l’articolo!