Autore:

Giulio Scrinzi

KEEP TESTING Anche se il Mondiale della MotoGP 2018 inizierà solamente il prossimo 18 marzo con il round inaugurale sotto il cielo stellato del Qatar, i lavori di sviluppo dei futuri prototipi del Motomondiale non conoscono sosta. Almeno quelli del team ufficiale Honda, che ha portato avanti l’affinamento della prossima evoluzione della RC213V questa settimana sul circuito di Jerez de la Frontera. Visto il divieto per gli ufficiali Marquez e Pedrosa, stavolta sono scesi in pista i collaudatori Hiroshi Aoyama e Takumi Takahashi, i quali hanno testato a fondo tutte le novità portate dagli ingegneri dell’Ala Dorata in vista delle prossime prove ufficiali, previste dal 28 al 30 gennaio sul tracciato di Sepang, in Malesia.