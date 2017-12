Autore:

Danilo Chissalè

NUOVO LOOK La Triumph Bobber Black si rifà il trucco per la stagione 2018. Le novità rispetto al modello 2017 sono tante e significative, dall’estetica alla ciclistica. I tecnici inglesi hanno messo mano alla loro due ruote monoposto che ha ben figurato nel 2017, diventando il Fastest-selling model superando le 6.000 unità vendute nel corso dell’anno, correggendo alcuni difetti e rendendola ancora più affascinante e piacevole da guidare.

DARKER Partiamo dall’aspetto estetico. La Nuova Triumph Bobber Black è ancora più…Black. Le cromature presenti sul MY 17 lasciano il posto a finiture che si alternano tra nero lucido e opaco. Tante le componenti che hanno ricevuto il trattamento “abbronzante”: dal silenziatore alle pedane con i relativi comandi, il manubrio compresi riser e leve, i carter motore, la sella, il sostegno del faro, le frecce e chi più ne ha più ne metta. Le livree disponibili sono solo due, ovviamente nere, Jet Black e l’opaco Matt Jet Black.

MEANER Il cuore pulsate della nuova Triumph Bobber Black è il classico bicilindrico parallelo High Torque da 1200 cc, condiviso con la sorella Bobber, opportunamente pepato in grado di sviluppare 77 cv con una coppia massima di 106 Nm a 4000 giri/min, il 10% in più rispetto al propulsore T120 montato sulle Bonneville. Rimane il sistema di alimentazione Ride by Wire con due mappature selezionabili, rain e road, così come il controllo di trazione disinseritile. Inedito è il Cruise Control, azionabile tramite un comodo singolo pulsante sul blocchetto sinistro del manubrio. Nuovo anche il sistema di scarico, composto da un’unita a doppia camera e silenziatori più corti con taglio a fetta di salame, che in combinazione con l’airbox, dona alla Bobber un sound gasante, da ribelle. Per chi volesse ancora di più, dal ricco catalogo accessori dedicati alla Bobber, può scegliere i silenziatori in alluminio sviluppati dalla Vance&Hines rigorosamente con finitura nera.

STRONGER I difetti della vecchia Bobber non erano di natura estetica, tant’è che la linea è rimasta quasi immutata, bensì di ciclistica. La forcella e l’impianto frenante non erano all’altezza delle prestazioni della Bobber. Gli ingegneri Triumph hanno rivisto e corretto il progetto, fornendo alla nuova Bobber Black una componentistica adeguata, migliorando il piacere di guida e la sicurezza. Ora all’anteriore la forcella è marchiata Showa (al posto della KYB della Bobber tradizionale) con steli robusti da 47 mm e 90 mm di escursione utile, che insieme alla ruota da 16 pollici rendono decisamente più muscolosa la Bobber Black. Nuovo anche l’impianto frenante, davanti guadagna (era ora) un disco in più, marchiato Brembo con pinze assiali a due pistoncini che agiscono si dischi da 310 mm di diametro, al posteriore rimane la pinza mono pistoncino Nissin unita al disco da 225 mm. Tutto ciò è tenuto a bada dal sistema ABS di serie.

OLD STYLE, NEW TECH La Bobber Black è una moto che gioca con le sue linee vintage, ma ha una dotazione tecnica decisamente da 21° secolo. La strumentazione digitale vuol simulare quella analogica dei tempi che furono, in realtà è ricca di informazioni e ben leggibile. Anche il faro tondo, d’obbligo per ricreare l’effetto nostalgia, nasconde la tecnologia high-tech Full LED con sistema DRL e il marchio Triumph incastonato nel proiettore. Se a colpo d’occhio avete notato dei carburatori, sappiate che quei burloni degli ingegneri vi hanno attirato nel loro tranello, in realtà dietro di essi si celano i doppi corpi farfallati, stesso discorso per il mozzo della ruota posteriore che simula l’aspetto dei freni a tamburo.