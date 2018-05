Autore:

Emanuele Colombo

ECCO QUANTO COSTA Se volete essere i primi a leggere la prova su strada della nuova Yamaha Niken, la prima vera moto a tre ruote di grossa cilindrata, tornate a trovarci: la pubblicheremo tra poche ore. Nel frattempo, la casa di Iwata svela il prezzo della Yamaha Niken, fissato in 14.990 euro franco concessionario.

DI CHE SI TRATTA Per chi si fosse collegato solo ora con il pianeta Terra, la Yamaha Niken è la versione di serie di un concept che vi avevamo anticipato già al salone di Milano EICMA 2017 e che è capostipite di una nuova famiglia di modelli chiamati ad ampliare ulteriormente la gamma dei modelli a 3 ruote della casa giapponese.

COME FUNZIONA Stando a quanto dice Yamaha, la Niken tra le curve dà le stesse sensazioni delle moto tradizionali, grazie a una cinematica delle sospensioni anteriori più evoluta rispetto a quella già vista su alcuni scooter come lo Yamaha Tricity.

IL SISTEMA LMW Il sistema Leaning Multi Wheeler Yamaha, infatti, ha un sistema di sterzo a doppio asse Ackermann che, in piega, ottimizza l'angolo delle ruote e la distanza delle impronte a terra in funzione di una guida più intuitiva e naturale. La forcella è sdoppiata con due steli per ciascuna ruota: con gli anteriori che gestiscono la direzionalità mentre i posteriori assorbono le irregolarità della strada.

CARATTERISTICHE TECNICHE L'avantreno della Yamaha Niken è, insomma, molto innovativo, mentre per il resto della moto si è puntato su una meccanica consolidata. Il telaio è misto e combina un traliccio in tubi di acciaio che, posteriormente, si combina con un telaio in alluminio, per trovare il giusto compromesso in fatto di rigidezza

LE PRESTAZIONI STIMATE Il motore è il collaudato tre cilindri da 847 cc per 115 CV montato sulla naked Yamaha MT-09. Considerando la maggiore sezione frontale e il peso della Yamaha Niken (che è larga 885 mm per 2.150 mm di lunghezza), stimiamo che questo propulsore potrebbe garantire una velocità massima vicina ai 200 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h intorno ai 4 secondi.

COME SI COLLOCA IL PREZZO Intanto è ufficiale che, pur avendo linee da navicella spaziale, la Niken non ha un costo astronomico. I suoi 14.990 euro la vedono infatti allineata con le tourer di grossa cilindrata, rispetto alle quali è sì penalizzata dalla cubatura leggermente inferiore, ma può certamente vantare doti di sicurezza nettamente superiori. Molto più economica, va detto, è la naked da cui la Niken deriva parte della meccanica: la MT-09 costa infatti seimila euro in meno. Per prenotare la Yamaha Niken potete andare su https://niken.yamaha-motor.eu/ e compilare l'apposito modulo.